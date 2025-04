Dinamo za milijun eura vraća igrača kojeg je prodao za 400 tisuća!? 'Slijede razgovori'

Na Maksimirskoj 128 nije pronašao stalni dom, išao je na dvije posudbe, a prošlog je ljeta Dinamo prodao Marka Soldu (21) u Osijek za 400.000 eura. Međutim, "modri" su tada u posao ugradili povratnu klauzulu, a istu su odlučili i iskoristiti krajem ožujka.

To je za Glas Slavonije potvrdio član uprave i direktor Osijeka, Vladimir Čohar.

- Kao što je od ranije poznato Dinamo je imao mogućnost aktiviranja otkupne klauzule za Marka Soldu do 31. ožujka. Mogu potvrditi kako je Dinamo iskoristio to svoje pravo koje je po ugovoru imao, pa sad slijede daljnji razgovori. U ovom trenutku ne bih špekulirao hoće li do realizacije posla i doći. Sezona uazi u samu završnicu pa smatram kako sada nije pravo vrijeme za razgovore o eventualnim budućim transferima - rekao je Čohar.

Slaven Belupo i Osijek sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Soldo se namentuo u Osijeku i jedan je od hit igrača "bijelo-plavih". Ove je sezone u HNL-u odigrao 26 utakmica i zabio pet golova uz četiri asistencije. Ipak, njegov povratak u Dinamo nije zapisan u zvijezdama, iako je Dinamo iskoristio pravo iskoristiti "buy back" klauzulu.

Naime, Glas Slavonije piše kako Osijek može prodati Soldu za iznos koji je veći od milijun eura, a u tom slučaju Dinamo može izjednačiti tu ponudu ili prepustiti igrača drugom zainteresiranom kupcu.

Ostaje samo za vidjeti hoće li takva ponuda sletjeli na Opus Arenu u narednim mjesecima, ili će 21-godišnjak krenuti putem Zagreba nakon što završi sezona.