Dinamo želi mladog Crnogorca iz Švedske, u Ferencvarosu se pak nadaju - Arijanu Ademiju?

Predsjednik Ferencvarosa Gabor Kubatov najavio je dolazak 'perverznog' pojačanja, dugogodišnjeg kapetana nekog kluba koji igra i u Ligi prvaka. A mađarski mediji misle kako Kubatov želi Ademija...

<p>Dinamo je tek zaključio svoju prvenstvenu sezonu, pa se u Maksimiru sada okreću ljetnom prijelaznom roku. Situacija je jasna, Zoran Mamić planira bitno skratiti igrački kadar hrvatskog prvaka, a s ponekim sporazumnim raskidom (Dilaver, Moubandje, Pinto, Atiemwen, Hajrović...) i smanjiti budžet u novoj sezoni. No, ljetni mercato već je započeo, tu će sljedećih dana biti 'svega i svačega', a sadašnji i potencijalni igrači Dinama već pune medijske stupce diljem svijeta. </p><p>Argentinci i dalje pišu o potencijalnom dolasku Leonarda Sigalija u Dinamo, no zagrebački klub sve se više spominje u crnogorskim, švedskim i mađarskim medijima. Zašto? Prema pisanju brojnih švedskih, ali i nekih <a href="https://cg-fudbal.com/zagrebacki-dinamo-zeli-crnogorskog-reprezentativca/">crnogorskih medija</a>, Dinamo svoje redove želi osnažiti 21-godišnjim Crnogorcem Seadom Hakšabanovićem. Riječ je o nogometašu švedskog prvoligaša Norrköpinga koji je u karijeri već nastupao za Halmstad, West Ham i Malagu.</p><p>Zanimljivo, Hakšabanović je bio jedno od prvih pojačanja Slavena Bilića u West Hamu, tamo je u kolovozu 2017. godine stigao kao 18-godišnjak, ali se na Otoku nije naigrao. Sead Hakšabanović je rođen u Švedskoj, nastupao je i za mlađe selekcije Švedske, a onda u lipnju 2017. godine debitirao za seniorsku reprezentaciju Crne Gore. Igra na obje krilne pozicije, tržišna vrijednost iznosi mu milijun eura, no Dinamo bi za njega vjerojatno trebao iskrcati i puno veći novac.</p><p>Naime, Norrköping ga je od West Hama otkupio za 2,6 milijuna eura, a Hakšabanović ove sezone u 18 nastupa ima sedam golova i šest asistencija. Švedski mediji napominju kako ga uz Dinamo želi i Roma, a neki odlaze tako daleko da spominju i cifru od 7,5 milijuna eura. Što Dinamo sigurno nije u stanju platiti. Sljedećih dana ćemo vidjeti kakva je situacija s mladim igračem, jesu li priče o interesu Dinama uopće i točne...</p><p>Mađari su se pak raspisali o Arijanu Ademiju što je prilično iznenađujuće. Mađarski prvak želi se dodatno osnažiti za novi napad na Ligu prvaka, a predsjednik Ferencvarosa Gabor Kubatov već je novinarima najavio dolazak 'perverznog' pojačanja o kojem u klubu do prije nekoliko godina nisu smjeli ni razmišljati. Dapače, Kubatov je poručio kako je 'igrač s kojim već pregovaraju' dugogodišnji kapetan kluba koji igra i Ligu prvaka. </p><p>Tamošnji <a href="https://promotions.hu/orszagos/sport/2020/07/16/ferencvarosi-torna-club-fradi-ftc-kubatov-gabor-dinamo-zagreb-arijan-ademi-igazolas-magyar-foci-nb1-bajnokok-ligaja-bl/">mediji </a>odmah su se raspisali kako bi to mogao biti - Arijan Ademi. No, i ova je priča po našem mišljenju na prilično 'staklenim nogama', teško nam je povjerovati kako bi se Ademi u ovoj fazi karijere odlučio na odlazak u Mađarsku. Opet, tko zna, prijelazni rok tek kreće, a bit će tu još jako puno svakakvih informacija...</p>