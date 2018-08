Dinamov boom: Prodano 5000 godišnjih ulaznica za rekord...

Žao nam je, morat ćete pričekati da se izrade godišnje ulaznice. Evo vam potvrda pa dođite u subotu po iskaznicu. Jednostavno nam je nestalo ulaznica, iznenadila nas je ovakva potražnja, ljubazno nam je objasnila djevojka na “Ticket Pointu” kraj stadiona.

Kolona od oko 70 metara dočekala nas je posljednjeg dana prodaje godišnjih ulaznica. Blagajna se zatvarala u 18 sati, no u 17.45 ispred je bilo 200-tinjak ljudi. Nije bilo govora o zatvaranju.

- Sviđa mi se ovaj Dinamo. Emir Dilaver svojim izjavama i gardom podsjeća me na Gorana Jurića. Tako je on izvodio momčad i tako se on ponašao. Kad je prije Astane rekao “Boli nas briga za Atletico, mi smo Dinamo”, naježio sam se. Eto, to bi rekao i Jurić - ispričao je Davor (36) čekavši u redu za godišnju ulaznicu za zapad dolje.

I doista, većina ljudi koji su čekali u redu smatraju da je ovaj Dinamo ono što priželjkuju. Odličan trener, igrači s gardom i mu..ima te poštovanje prema dresu koji nose.

Zagrebačka publika oduvijek je bila specifična, teško je što može privući ako nema rezultata. Još je Ivica Šantek, bivši igrač Dinama, 50-ih godina, dok je bio u vojsci, zvao navijače preko Dinamova vjesnika.

- Nakon prve krivo dodane lopte navijači Dinama kažu ‘ja ove lazare ne želim gledati’. Druge momčadi publika gura prema naprijed, naša nas vraća unazad. Svi živimo za Dinamo, dođite na Maksimir, bodrite nas - molio je tad Šantek.

Čak i u jeku najboljeg Dinama, ‘80-ih godina, znalo je na Maksimiru biti 1000 ljudi, protiv Željezničara, primjerice. No isto tako, kad je rezultat bio dobar, kad bi Zagrepčani shvatili da je momčad po njihovu guštu, tražila se ulaznica više. I uvijek bi bili u pravu. Neobjašnjivo, ali znali su nanjušiti kad je to - to.

Baš kao sad...