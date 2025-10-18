Dinamov budući suparnik među najboljim momčadima Europe!

Dinamo je sjajno krenuo u Europsku ligu i nakon dvije utakmice nalazi se na vrhu poretka. U 3. kolu čeka ga dvoboj protiv Malmöa, u 4. igra protiv Celte Vigo pa u petom protiv Lillea, a onda ga u 6. kolu čeka domaći ogled protiv Real Betisa. Upravo je klub iz Seville među najboljim momčadima Europe po broju stvorenih prilika iz otvorene igre!

Preciznije, Betis se nalazi na trećem mjestu sa 84 stvorene šanse iz otvorene igre u ligama petice, piše Squawka. Ispred njega nalaze se samo Barcelona (114) i Real Madrid (113), dok su iza ostali Bayern, Inter, Liverpool...

Dakako, treba napomenuti da nemaju sve momčadi isti broj odigranih utakmica u domaćim prvenstvima. Primjerice, Španjolci su odigrali osam kola, dok su Nijemci šest, ali svejedno je indikativno vidjeti koliko Betis kvalitetno igra.

Betis je odlično krenuo u španjolsko prvenstvo i nakon prvih osam kola nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice.