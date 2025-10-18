Obavijesti

Sport

Komentari 1
PO STVORENIM PRILIKAMA

Dinamov budući suparnik među najboljim momčadima Europe!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamov budući suparnik među najboljim momčadima Europe!
3
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Iza Betisa su po stvorenim šansama u ligama petice velikani poput Bayerna, Intera pa i europskog prvaka Paris Saint-Germaina...

Dinamo je sjajno krenuo u Europsku ligu i nakon dvije utakmice nalazi se na vrhu poretka. U 3. kolu čeka ga dvoboj protiv Malmöa, u 4. igra protiv Celte Vigo pa u petom protiv Lillea, a onda ga u 6. kolu čeka domaći ogled protiv Real Betisa. Upravo je klub iz Seville među najboljim momčadima Europe po broju stvorenih prilika iz otvorene igre! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! 00:47
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

Preciznije, Betis se nalazi na trećem mjestu sa 84 stvorene šanse iz otvorene igre u ligama petice, piše Squawka. Ispred njega nalaze se samo Barcelona (114) i Real Madrid (113), dok su iza ostali Bayern, Inter, Liverpool...

Dakako, treba napomenuti da nemaju sve momčadi isti broj odigranih utakmica u domaćim prvenstvima. Primjerice, Španjolci su odigrali osam kola, dok su Nijemci šest, ali svejedno je indikativno vidjeti koliko Betis kvalitetno igra. 

Betis je odlično krenuo u španjolsko prvenstvo i nakon prvih osam kola nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025