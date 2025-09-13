Obavijesti

Dinamov debitant za 24sata: 'U Zagrebu me očarala jedna stvar. A Badelj bi bio briljantan trener'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 6 min
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U karijeri sam igrao s puno dinamovaca, svi su mi s velikim respektom pričali o Dinamu. I sad vidim zašto, sve mi je jasno, kaže nam Zajc koji je s Ismaëlom Bennacerom u Empoliju odigrao čak 54 utakmice...

Moj dolazak u Dinamo? Ma nije bilo nervoze, čim sam se prvi put čuo s gospodinom Bobanom, znali smo da ću doći u Dinamo čim riješim svoju situaciju s Fenerbahčeom. Odmah sam rekao, možda će mi trebati malo dulje jer sam imao u Turskoj ugovor još godinu dana, ali znao sam kako želim doći u Maksimir. I što prije se priključiti novoj momčadi, kaže nam Miha Zajc (31).

