Dinamov Francuz napušta klub i odlazi kod bivšeg trenera Rijeke

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamov desni bek Ronaël Pierre Gabriel nalazi se u Turskoj gdje će kroz nekoliko sati odraditi liječnički pregled i potpisati za Kayserispor. Turski klub vodi bivši strateg Rijeke Radomir Đalović koji je htio Gabriela

Trenutačni nogometaš Dinama Ronaël Pierre Gabriel (27) na pragu je prelaska u Kayserispor kojeg vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović. Francuz je ove sezone odigrao tek jedan susret i to 25 minuta derbija protiv Hajduka na Maksimiru 6. prosinca u sklopu 16. kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Desnom beku ugovor s Dinamom istječe na ljeto, a novi nije potpisao što potvrđuju i turski mediji koji su ga već fotografirali u Turskoj sa šalom Kayserispora. Francuzu slijedi liječnički pregled nakon kojeg će se pridružiti turskom prvoligašu, a detalji transfera još nisu poznati. Izgledno je kako je raskinuo ugovor s 'modrima' te kako će u Tursku bez odštete.

Gabriel je u Zagreb stigao iz Nantesa 2024. godine bez odštete. Za Dinamo je nastupio 53 puta, zabio četiri puta i isto toliko puta asistirao. Ozljede i nedisciplina pratili su ga u posljednje vrijeme zbog kojih nije nastupio ove sezone. U karijeri je igrao za Saint-Etienne, Strasbourg, Nantes, Mainz, Espanyol i Monaco. Ima pet nastupa za mlade uzraste francuske reprezentacije. 

Kayserispor je trenutačno 16. ekipa turskog prvenstva i nalaze se u relegacijskoj zoni s 15 bodova nakon 17 odigranih kola. Imaju najgoru obranu lige s 33 primljena pogotka. 

