Dinamov igrač sezone Soudani, Borna Sosa bio pravo otkriće...

Dinamo je, nakon kikseva Rijeke i Hajduka, osigurao još jedan naslov prvaka Hrvatske. Bila je ovo za 'modre burna' sezona, nije se igrala Europska liga, prije prve službene utakmice otkaz je dobio Ivajlo Petev, na proljeće je 'pao' i Mario Cvitanović.

Dinamo je imao puno uspona (jesenski dio prvenstva) i padova (proljetni dio prvenstva), a za konačnu ocjenu cjelokupne sezone treba još pričekati finale Kupa. Na modroj su klupi tijekom ove sezone sjedili Ivajlo Petev, Mario Cvitanović i Nikola Jurčević. A kad u jednoj sezoni imate čak trojicu trenera onda nešto - nije bilo dobro.

Petev je krenuo u ljetne pripreme, Zagrepčani u tom dijelu (logično) i nisu izgledali najbolje, pa je Bugarinu stigla - cipela. I to, ni više ni manje, nego tri dana prije otvaranja sezone i prvenstvenog dvoboja s Istrom 1961. Priznat ćete, neobično. To se odmah i osjetilo, na klupu je stigao Mario Cvitanović, a dok je on hvatao konce, Dinamo je do konca kolovoza - ispao iz Europe.

'Modri' su uz tešku muku uspjeli svladati norveški Odds, no albanski Skenderbeu bila je nepremostiva prepreka. I Dinamo se već tada okrenuo HNL-u. Na domaćoj sceni bio dojmljiv, postepeno stvarao bodovnu prednost ispred Rijeke i Hajduka. I uz sve to, kvalitetno promovirao mlade igrače; glavne uzdanice kluba uz neizostavnog Filipa Benkovića postajali su Borna Sosa, Nikola Moro, Dani Olmo... Zagrepčanima se u listopadu pridružio i Arijan Ademi, a baš nitko u Maksimiru nije vjerovao da će već od prvoga dana on biti - pravi...

Zima je donijela prodaju Antolića, Sigalija i Henriqueza, dolaske Gavranovića i Hajrovića, te nove velike probleme s ozljedama. Teže se ozlijedio Moro, više od pola proljeća izgubljeni bili Lešković, Olmo i Hodžić, a drugi (Gavranović, Soudani, Sosa, Benković) su neke utakmice morali odraditi i načeti. Na kraju je sve uspješno završilo, osvoji li Dinamo dvostruku krunu itekako mogu biti zadovoljni, padnu li u Vinkovcima to će ipak biti - 'tako-tako'.

Ključne utakmice

1. Dinamo - Hajduk 3-1, 6. kolovoza 2017.

Bio je to prvi susret ove dvije ekipe u tekućoj sezoni, a ujedno i jubilarni 80. derbi. Dinamo je uvjerljivo slavio s 3-1. Na klupi je tad još bio Cvitanović. Počela je utakmica sjajno za Modre i Ćorić ih je već u osmoj minuti doveo u vodstvo, ali iz vrlo dvojbene situacije. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a onda je Hajduk u 64. preko Nižića došao do izjednačenja. I dok se sve činilo kako će Hajduk doći do rekordne treće utakmice u nizu vez poraza, to se ipak nije dogodilo. Dinamo je zabio dva puta u razmaku od svega tri minute i tako došao do vrlo vrijedne pobijede, a ta dva gola su zabili Olmo i Soudani.

2. Rijeka - Dinamo 0-2, 11. kolovoza 2017.

Dinamo je sjajno ušao u utakmicu i već u 11. minuti su Modri preko Fernandesa došli u vodstvo 1-0. Modri su i dalje nastavili s dobrom igrom, a to im je urodilo plodom kada je Fernandes iz penala u 40. minuti postavio konačnih 2-0.

3. Dinamo - Osijek 1-1, 14. listopad 2017.

U utakmici 12. kola prve HNL momčad iz Osijeka došla je do vodstva na Maksimiru već u 17. minuti pogotkom Grezde. Rezultat 0-1 stajao je na semaforu sve do sudačke nadoknade, a onda je obrana Osječana zaspala u zadnjoj sekundi susreta i Dinamo je došao do izjednačenja golom Angela Henriqueza u 94. minuti.

4. Osijek - Dinamo 2-4, 10. veljače 2018.

U utakmici 21. kola prve HNL Dinamo je pobjedom 4-2 nad Osijekom otvorio proljetni dio sezone. Modri su na krilima Ademija (dva gola) i Soudanija (gol i asistencija) došli do pobjede. Strijelcima se pridružio i Olmo te je Dinamo vodio 4-0 sve do 74. minute, kada je gol za Osječane postigao Grezda. Tri minute nakon njega pogodio je i Boban i postavio konačni rezultat 4-2.

5. Hajduk - Dinamo 1-2, 22. travanj 2018.

Dinamo je došao na Poljud s jasnim ciljem - pobjedom nad ljutim rivalom, Hajdukom. Odlično su Modri ušli u utakmicu i Gavranović je zabio za 1-0 već u 14. minuti. Slavlje Modrih nije dugo trajalo i Caktaš je prekrasno iz slobodnjaka pogodio za 1-1. S tim se rezultatom otišlo na predah, a onda je Gavranović iskoristio katastrofalnu pogrešku obrane Hajduka i postavio konačnih 2-1.

Tri ključna igrača

1. Otkriće sezone: Borna Sosa

Od treće opcije za bok do transfera u Stuttgart. Motoričan, brz, velika šteta za Dinamo što odlazi...

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

2. Dominirao i zabio četiri gola: Filip Benković

Bio je jedna od najčvršćih karika. Istina, imao je problema s ozljedama, ali već je sakupio 26 prvenstvenih nastupa i zabio četiri važna gola koji su Dinamu donosili bodove. Dominirao zadnjom linijom, ulijevao povjerenje ispred gola... Palac gore.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

3. Kao vino, što stariji, to bolji: El Hilal Soudani

Najbolji. Prvi strijelac momčadi, puno rješava na individualnu klasu. I često, kao u Vinkovcima, potegne kada drugima ne ide. Jedan od najboljih stranaca u povijesti Dinama, vjerojatno i najbolji igrač lige. Zabio 15 golova, uz 8 asistencija.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Lecjaks najlošiji, Dani Olmo najbolji...

Dominik Livaković, ocjena sezone 7

Junak derbija: Početkom jeseni upao je u krizu pa na njegovu dušu idu porazi od Hajduka i Rijeke, gdje je dosta griješio. No, klasu je pokazao kad je trebalo, u derbiju na Poljudu. Jedan od važnijih igrača u pohodu na ovogodišnju titulu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Petar Stojanović, ocjena sezone 6

Podbacio: Nije oduševio, očekivao se puno veći iskorak. Dapače, nije dohvatio niti mjesto u slovenskoj reprezentaciji, gdje i nije prevelika konkurencija. Pokazuje želju i volju, ali ništa više od toga... Slaba sezona Slovenca.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marko Lešković, ocjena sezone 5

Izgubljen: Veliki korak unatrag. Tijekom jeseni gotovo da nije niti igrao, bivši ga je trener stavljao na zadnjeg veznog ili čak na napadača. Na proljeće dobio priliku, pa - razočarao. Napravio teške propuste protiv Hajduka i Rijeke.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jan Lecjaks, ocjena sezone 5

Neviđeno loš: Ajme, majko. Dinamo je znao dovoditi “tarabe”, ali češki je branič i prema toj ljestvici u samom vrhu. Defenzivno izgubljen, napadački beskoristan. Daleko najveći ovosezonski promašaj Dinama. Teško je i nabrojati silne kiksove...

Foto: Anders Hoven/PIXSELL

Arijan Ademi, ocjena sezone 7

Terminator: Srce i duša vezne linije, generator agresije. Rijetki su vjerovali da će se brzo vratiti u formu, da mu dvogodišnja stanka neće smetati. Igra u oba smjera, lider, a često se iz drugog plana ubacuje pred suparnički gol.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tongo Doumbia, ocjena sezone 5,5

Promašaj: Vrlo slabo. Koliko-toliko korektan u prvom dijelu sezone, kasnije tonuo sve dublje. Nije agresivan, nema skok, nije opasan prema naprijed, a muči se i s kreacijom igre. S Morom još nekako, u paru s Ademijem beskoristan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nikola Moro, ocjena sezone 7

Ozljeda ga izbacila: Izborio se za mjesto pa odigrao jako dobro. Jedini klasični kreator u veznoj liniji, vrlo opasan iz drugog plana, a igrama zaintrigirao i predstavnike Šahtara. I onda se - ozlijedio, što se osjetilo u igri Dinama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dani Olmo, ocjena sezone 7,5

Leteći Španjolac: Odlaskom Peteva se preporodio. Atraktivan, vrlo moćan u igri ‘jedan na jedan’. Polako postaje nositelj današnjeg Dinama, a može igrati na svim ofenzivnim pozicijama iza napadača...Najveće iznenađenje sezone.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ante Ćorić, ocjena sezone 6

Premalo igrao: Imao problema s ozljedama pa potom s Marijom Cvitanovićem. Sjajno otvorio sezonu, iako je imao malu minutažu, te u kratkom vremenu imao dva gola i dva asista, ali onda nestao. Sve je izvjesnije da odlazi...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Izet Hajrović, ocjena sezone 6,5

Izet je omiljen: Igre su bolje od brojki (12 utakmica, dvije asistencije). Brzo se uklopio, postao omiljen u svlačionici i u nekim utakmicama pokazao brzinu, prodornost i smisao za igru. No, od njega se dogodine očekuje i više golova...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mario Gavranović, ocjena sezone 7

Gavro je klasa: Ispunio očekivanja. Dinamo je doveo pravog igrača, ‘killera’ koji zna zabijati. Eksplodirao u najvažnijoj utakmici sezone zabivši dva gola na Poljudu, za sada u 12 prvenstvenih nastupa zabio šest golova. Klasa.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Armin Hodžić, ocjena sezone 5,5

Loša sezona: Zabio šest golova, ali, kao i proteklih sezona, uglavnom momčadima s dna ljestvice (tri Cibaliji, dva Istri i jedan Rudešu). Sezona bez samopouzdanja i kontinuiteta, a dolaskom Gavranovića nestao.