Dinamov plan za rješavanjem Bjelice propao je na - igračima!

Nenad Bjelica, pomoćni treneri Rene Poms i Nino Bule, trener golmana Silvije Čavlina, kondicijski treneri Martin Mayer i Karlo Reinholz te analitičar Jasmin Osmanović! To je najuspješniji stožer Dinama u posljednjih 30 godina koji su za ‘nagradu’, vjerovali ili ne, dobili otkaz, a sve kako bi se otjeralo Nenada Bjelicu, čovjeka koji je vratio vjeru u Dinamo.

Za početak, morate znati da ovdje nije stvar dogovora već je odluka bila jednostrana. Igrači i stožer su svjesni situacije i da je bilo volje, sjeli bi i dogovorili smanjenje ugovora, no klub je ishitreno reagirao. Pitate se zašto... Dio igrača prima novac na mjesečnoj bazi, dio kroz rate, koje idu svaka tri mjeseca. E, sad, kako saznajemo, prva rata ide 25. ožujka, a logika, umijeće ispravnoga mišljenja i prosuđivanja, govori da su se požurili kako bi im smanjili i taj dio. Jer da su sjeli i razgovarali, dogovora ne bi bilo do isplate prve rate.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zapravo, stvar je od početka vrlo jednostavna. Glavna meta cijele čistke je Nenad Bjelica. I na liniji Međugorje - Zagreb skovan je plan, koji se, tako se pokazalo, izjalovio tamo gdje su se najmanje nadali - kod igrača. Plan je bio ponuditi smanjenje ugovora igračima, koji će, tako su računali, pristati. Potom isto ponuditi Bjelici, koji će, tako su računali, odbiti. I dalje je stvar jasna. Bjelica će ostati sam... No igrači su zeznuli stvar... Ne zbog novca, jer da se sjelo i razgovaralo, igrači bi pristali i na radikalnije rezanje ugovora, samo da se pristupilo na normalan, ljudski način.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nadalje, dok je u klubu neviđeni raskol, čelnici se hvale donacijama bolnicama. I neka, lijepa je to gesta, no ne bi li trebali pokazati zahvalnost Bjelici, stožeru i igračima, koji su im taj novac u najvećoj mjeri i omogućili? Jer otkad je Bjelica sjeo na klupu, u svibnju 2018., klubu je donio, pazite sad ovo, 100 milijuna eura, kroz rezultate, ulaznice i transfere! I pričati da su Bjelica i stožer skupi nije u redu. Zbrojite li uloženo i vraćeno, Bjelica je vjerojatno najjeftiniji trener kojeg je Dinamo imao!

I umjesto da se sjednu, jer klub neće propasti za mjesec ili dva, iskoristili su trenutačnu situaciju u državi kako bi podijelili otkaze i igrače i stožer izložili javnom linču. To je posebno pogodilo kapetana Ademija, tog vrijednog igrača, koji je zbog Dinama odbio bogate ugovore s Bliskog istoka. U redu, Dinamo je Ademija plaćao dvije godine dok nije igrao i na tome im svaka čast, malo koji klub bi to napravio, no u ovoj situaciji ponijeli su se licemjerno.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Otjerali su stožer, pokušavaju zastrašiti igrače, iako su upravo oni autori najvećeg uspjeha u posljednjih pola stoljeća. I što sad? Bjelica neće samo tako otići, i dalje je, na radost navijača, trener Dinama, i dalje će pošteno odrađivati ugovor do kraja. I kako saznajemo, ima podršku stožera i igrača da ostane odraditi ugovor do kraja. No u ovom trenutku, kad se ne zna kad će i hoće li prvenstvo početi, teško je o bilo čemu govoriti.

Zaključak?

Da su u klubu nastavili pregovarati, onako, ljudski, sigurno bi našli rješenje, koje bi svima odgovaralo. Ovako, jedva su dočekali situaciju da se riješe stožera koji je, kao i trener, imao svoje - JA. Riješili su ih se, a ostalo je jedno drugo - JA. Ono čiji ego ne podnosi da je netko uspješniji i popularniji od njega.