DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo je vezni red popunio najskupljim pojačanjima, igračima koji su igrali nogomet na visokoj razini, ali puno toga i dalje ne funkcionira u igri 'modrih'. A kad je bilo gusto, jedini je vukao mladi Portugalac...
KOMENTAR PLUS+
Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer
Dinamo je napravio ozbiljnu grešku u koracima, "modri" su u šestom kolu u svom Maksimiru poraženi (2-1) od Gorice. A to se nije smjelo dogoditi. Nikako. Pristup, ponašanje, igra, voljni moment..., ništa nije bilo dobro u igri hrvatskog viceprvaka. Trener Dinama mora standardizirati postavu, posebice pronaći prava rješanja u veznoj liniji.
