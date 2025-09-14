Obavijesti

Sport

Komentari 177
KOMENTAR PLUS+

Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo je vezni red popunio najskupljim pojačanjima, igračima koji su igrali nogomet na visokoj razini, ali puno toga i dalje ne funkcionira u igri 'modrih'. A kad je bilo gusto, jedini je vukao mladi Portugalac...

Dinamo je napravio ozbiljnu grešku u koracima, "modri" su u šestom kolu u svom Maksimiru poraženi (2-1) od Gorice. A to se nije smjelo dogoditi. Nikako. Pristup, ponašanje, igra, voljni moment..., ništa nije bilo dobro u igri hrvatskog viceprvaka. Trener Dinama mora standardizirati postavu, posebice pronaći prava rješanja u veznoj liniji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 177
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam
LEGENDA HRVATSKOG SPORTA

VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam

Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo…

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025