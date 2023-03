'U izvršnom odboru Dinama je pravomoćno osuđen član, a inspekcija nije htjela reagirati!'

Bivši dopredsjednik HNS-a, odvjetnik Ivan Brleković analizirao je Dinamovu skupštinu u četvrtak u Zagrebu nakon koje je, zbog nedostatka kvoruma, struja aktualnog predsjednika Mirka Barišića pobijedila nad onom osuđenog bjegunca Zdravka Mamića u borbi za vlast u Maksimiru. I to nakon što se nakon dva sata prepirki, uvreda i povišenih tonova nije glasovalo ni o radnom predsjedništvu, prvoj točki dnevnog reda.

- To je sve bila ista ekipa. Sad su odjedanput jedni postali mamićevci i kriminalci, a ovi su postali rosno cvijeće. To je ispod razine ljudskog dostojanstva. U politici postoje situacije kad skupština određenog tijela raspusti samu sebe i raspišu se izbori za ustavotvornu skupštinu. E, to je potrebno Dinamu. Neka se raspuste i pripreme novu izbornu skupštinu gdje bi se izabrao novi statut, novi akti, novi pravilnici i da sve krene ispočetka - rekao je Brleković u emisiji Sport nedjeljom.

Bad Blue Boyse, čijih je sedam povjerenika stalo uz predsjednika Barišića, savjetovao je da traže samoraspuštanje skupštine kako bi cijeli proces krenuo iznova.

- Svaka skupština može se samoraspustiti. Da Barišić kaže: "Gospodo, toliko smo kontaminirali prostor, javnost i sveto ime Dinamo da nama više nije mjesto ovdje. Određujemo, dogovaramo se da se za tri mjeseca, recimo, održi ta nova ustavotvorna skupština ili nova skupština koja će usvojiti novi statut, izabrati novog predsjednika, izvršni odbor, nadzorni odbor i tako dalje jer ovako ne ide". E, onda bih ja smatrao da su to gospoda i džentlmeni - rekao je.

Čudi ga, kaže, što nije bio nazočan Dario Šimić kojega je dan prije skupštine izvršni odbor imenovao u upravu. I to, tvrdi Brleković, na nelegalan način.

'Sedmi član IO-a pravomoćno je osuđen. Po sili zakona prestao mu je mandat'

- Uza sve poštovanje prema njemu, ponovno tvrdim da je imenovan na nelegalan i nelegitiman način. To jest, na sjednici izvršnog odbora koji nije imao kvorum. Takvo imenovanje pravno ne stoji, ma što god iz toga proizašlo. Isto će tako biti ako jesu imenovani neki novi članovi uprave. Ponavljam, izvršni odbor Dinama ima 13 članova. Kvorum, minimalni broj s kojim on može raditi i donositi legalne i legitimne odluke je sedam članova izvršnog odbora - kazao je.

Objasnio je zašto misli da izvršni odbor pravno ne može donositi odluke sa sedmoricom od 13 članova, među kojima je i Nikola Hanžel.

- Jedan od tih sedam članova, sedmi član je čovjek koji je pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal. Konkretno, za kazneno djelo zlouporabe položaja u gospodarskom poslovanju. A to znači da je po Zakonu o sportu, koji je bio na snazi do 31.12.2022., u svezi sa člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima, 2022. po sili zakona njemu prestao mandat. Točka. Tu daljnje rasprave nema - rekao je Brleković.

'Sportska inspekcija i ministrica nisu htjeli ništa poduzeti'

Tvrdi, doduše, kako je Hanžel mogao ostati član izvršnog odbora, ali samo da ga je skupština ponovno izabrala. To se nije dogodilo.

- Kad vam nešto prestane po sili zakona, onda se to ne može obnoviti na nekakav način osim po proceduri koja je ponovno propisana za imenovanje na takvu funkciju. Dakle, ako se promijenio Zakon o sportu, a jest, od 1.1.2023. je novi. Onda, da bi gospodin Hanžel mogao ponovno biti član izvršnog odbora, njega skupština ponovno treba imenovati. To su elementi pravne pismenosti - rekao je Brleković i zaključio:

- Poznato mi je da su takve predstavke otišle prema Sportskoj inspekciji od trojice ili četvorice uglednih građana ove zemlje, sveučilišnih profesora, ne ljudi koji su pali s Marsa, a da unatoč tome Sportska inspekcija i čelnica toga ministarstva, gospođa ministrica turizma, naprosto nisu htjeli reagirati i poduzeti ništa.

Cijeli razgovor s Brlekovićem možete pogledati od 13.30 na YouTube kanalu Sporta nedjeljom i Televiziji Zapad. Na Sportskoj televiziji emitira se od 23 sata.

