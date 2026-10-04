Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Dinamovac dobio izravan crveni zbog starta na bivšeg HNL-ovca

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamovac dobio izravan crveni zbog starta na bivšeg HNL-ovca
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Škoti slavili u Skoplju 2-0, ali Dinamov McKenna pocrvenio zbog brutalnog starta i propušta Sloveniju

Admiral

Škotska nogometna reprezentacija pobijedila je u Skoplju Sjevernu Makedoniju u B razredu Lige nacija 2-0 golovima Kierona Bowieja iz osme i Johna McGinna iz penala iz 69. minute, a kraj utakmice dočekala je s igračem manje zbog isključenja dinamovca Scotta McKenne (29).

On je u borbi za loptu neoprezno startao na nogu Agona Elezija (25), bivšeg člana Sarajeva i Gorice, danas igrača Sarajeva, i udario ga đonom po gležnju. Za francuskog suca Francoisa Letexiera tu nije bilo sumnje, dobio je izravan crveni karton i propustit će posljednju utakmicu u ovom terminu u utorak protiv Slovenije (20.45) u Glasgowu, a time i možda ranije biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću u pripremama za subotnji derbi protiv Hajduka na Poljudu

Škotska je prvom pobjedom, nakon remija sa Slovenijom u Ljubljani (2-2) i domaćeg poraza od Švicarske (3-0), skočila na treće mjesto s četiri boda, koliko ima i Slovenija koja je izgubila u Švicarskoj 2-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'
STRAVA NA RUJEVICI

Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'

Hrvatska je na Rujevici pred 6000 klinaca iz cijele lijepe naše ugostila Englesku. 'Vatreni' su odigrali najlošiju utakmicu u povijesti
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026