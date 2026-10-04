Dinamovac dobio izravan crveni zbog starta na bivšeg HNL-ovca

Škotska nogometna reprezentacija pobijedila je u Skoplju Sjevernu Makedoniju u B razredu Lige nacija 2-0 golovima Kierona Bowieja iz osme i Johna McGinna iz penala iz 69. minute, a kraj utakmice dočekala je s igračem manje zbog isključenja dinamovca Scotta McKenne (29).

On je u borbi za loptu neoprezno startao na nogu Agona Elezija (25), bivšeg člana Sarajeva i Gorice, danas igrača Sarajeva, i udario ga đonom po gležnju. Za francuskog suca Francoisa Letexiera tu nije bilo sumnje, dobio je izravan crveni karton i propustit će posljednju utakmicu u ovom terminu u utorak protiv Slovenije (20.45) u Glasgowu, a time i možda ranije biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću u pripremama za subotnji derbi protiv Hajduka na Poljudu

Škotska je prvom pobjedom, nakon remija sa Slovenijom u Ljubljani (2-2) i domaćeg poraza od Švicarske (3-0), skočila na treće mjesto s četiri boda, koliko ima i Slovenija koja je izgubila u Švicarskoj 2-1.