Dinamo se priprema za proljeće u "hladnjači" Čateža. Unatoč ledu, atmosfera među igračima je jako dobra. Jedan je igrač izvan stroja, a zatvorena generalka protiv Hartberga mogla bi dati puno odgovora
Dinamovci između 'drila' na treningu, pikada i saune: Mudri i Luka još ne žele iz Maksimira
U zraku -2, a južina probija kosti. Nemilosrdno vrijeme na terenima Termi Čatež dočekalo je dinamovce na pripremama dva dana prije generalke na Maksimiru protiv austrijskog Hartberga (četvrtak, 16 sati). Pa ipak, tereni su grijani, a u plavom taboru hvale uvjete za rad.
