Dinamovci su gol protiv Rijeke proslavili plesom iz videoigre...

Ante Ćorić zabija treći gol protiv Rijeke, do njega dolaze suigrači Ivan Fiolić i Amir Rrahmani i kreće ples. Svi se na stadionu pitaju što je Dinamovom trojcu, odakle im ideja za takvu proslavu. Pitali su se to vjerojatno i oni koji su utakmicu gledali na TV-u jer je proslava gola bila doista neobična. Saznali smo što su dinamovci radili i odakle im ideja za proslavu.

- To je ples iz igrice Fortnite. Svi u svlačionici igramo tu igricu u posljednje vrijeme. To nam je najbolji način opuštanja. Nismo se prije dogovarali da ćemo tako slaviti gol već se to dogodilo spontano kad je Ćorić zabio - kaže Ivan Fiolić.

Najbolji je u Fortniteu, igračkoj pucačini, Ante Ćorić, iza njega je Ivan Fiolić. Ćora je majstor Fortnitea što se ne može reći za Rrahmanija koji je, neslužbeno doznajemo, najlošiji pa ga zbog toga suigrači zezaju. Zajedno s igračima Dinama ovu igru igra i 14-godišnji Josip Rimac iz Samobora.

Među igračima Dinama su igrice inače jako popularne. U slobodno vrijeme često su na PlayStationu. To im je najbolje za opuštanje, a očito je i da imaju natjecanja u nekim igrama. Nekad je glavna bila Fifa, sad su glavne neke druge stvari.

Tko zna, možda nakon idućega gola, dinamovci iznenade s nekom novom proslavom iz neke od igrica koje igraju.