Dinamo je protutnjao grupnom fazom Europske lige, lagano se obračunao s Krasnodarom u šesnaestini finala i došao do onoga za što živi svaki nogometaš. Do same kreme svjetskog nogometa, Kanea, Sona, Balea, Llorisa, protiv momčadi vrijedne 720 milijuna eura.

'Modri' u četvrtak od 21 sat u Londonu igraju protiv Tottenhama prvi susret osmine finala Europske lige, a nogometaši hrvatskog prvaka su se u englesku metropolu zaputili danas ujutro te će večeras odraditi i posljednji trening uoči utakmice sezone. No, uoči treninga dinamovci su odradili press konferenciju na kojoj su sudjelovali trener Zoran Mamić te Luka Ivanušec.

- Veselimo se utakmici. Igramo protiv velikog i kvalitetnog protivnika u fazi natjecanja u kojoj mi često ne nastupamo, ali evo svojim igrama u grupi i u posljednjoj utakmici smo zaslužili biti tu. Vjerujemo u sebe, u momčad i sigurni smo da možemo pružiti dobru igru - rekao je Mamić.

- Trener je sve rekao. Očekujemo dobru utakmicu, ovo je nagrada igrati na ovakvom stadionu protiv ovakvog protivnika, probat ćemo napraviti jedan pozitivan rezultat - kazao je Luka Ivanušec u uvodu.

Spursi su ogromni favoriti, ali Dinamo u ovome trenutku igra sjajno, najbolji igrači Bruno Petković i Mislav Oršić su u sjajnoj formi i upravo na tome Mamić temelji svoj optimizam. Uostalom, sam Mourinho je najavio kako bi mogao odmoriti neke igrače, a to je nešto što će sigurno ići na mlin hrvatskom klubu. Mamić pak ne želi razmišljati o tome.

- Neću misliti o tome kako će oni igrati i tko će igrati. Koncentrirat ćemo se na sebe. Vjerovat ćemo u sebe. Momčad mora biti ispred interesa svakog pojedinca. Svatko mora biti u službi momčadi i onda ćemo odigrati odličnu utakmicu - rekao je Mamić.

Kako zaustaviti Kanea, Sona, Balea i ekipu?

- Imamo ideju, ali pita se nešto i protivnika. Pokušat ćemo igrati kao što smo igrali i prethodne europske utakmice. Vjerujem da će se u jednom trenutku otvoriti prostor obzirom i na njihov način igre, ključno je da igramo kao momčad.

Je li Dinamo pod pritiskom?

- Nemamo pritisak, sav je pritisak na njima. Njima je to imperativ. Moramo biti momčad, to nas je i dovelo do tu. Onda se možemo nadati pozitivnom rezultatu - rekao je Ivanušec.

Na pitanje bi li bio zadovoljan porazom u Londonu, Mamić je odgovorio:

- Ne bismo bili sretni s porazom. Idemo u utakmicu da je dobijemo. Ne znam u ovom trenutku kako će oni igrati, postoji mogućnost da nekoliko igrača promijeni, ali ne možemo na to utjecati. Moramo se fokusirati na sebe.

Mamić je nakon utakmice s Krasnodarom bio očaran njihovim stadionom koji izgleda kao gladijatorska arena, a što tek reći na Tottenhamov? Otvoren je 2019. godine, Spursi su na njega potrošili čak milijardu funti, a kredite će plaćati 23 godine.

- Privilegija je igrati na ovakvom stadionu. Trebamo to iskoristit na najbolji mogući način i da u kontinuitetu igramo na ovakvim stadionima. Prva utakmica u gostima je prednost? Ne mislim da je to neka prednost obzirom da nema publike, jednostavno je ispalo tako kako je ispalo i pokušat ćemo se tome prilagoditi i ostvariti pozitivan rezultat - kaže trener Dinama.

'Modri' su u London stigli bez Sadegha Moharramija koji je već duže vrijeme ozlijeđen, ali veliki udarac za hrvatskog prvaka je izostanak Joška Gvardiola koji se do prije nekoliko dana činio kao siguran putnik za Englesku no bol u kvadricepsu je bila prejaka zbog čega bi mogao biti odsutan do kraja ožujka.

- Joško nije s nama. Nećemo se opterećivati s onim na što ne možemo utjecati, nadam se da će se brzo priključiti i da će nam pomoći u daljnjim utakmicama. Kad će to biti, ne znam - kaže trener Dinama.

Naravno, nezaobilazno pitanje je bio i Luka Modrić koji je bio član 'modrih' i Tottenhama, a iz Dinama je u Spurse stigao 2008. godine u pratnji Zorana Mamića koji je tada bio sportski direktor hrvatskog prvaka.

- Spomenuo sam Luku uoči konferencije, tu sam došao s njim prije 13 godine kada je došao u Tottenham, no tada su imali stari stadion White Hart Lane. No nisam posebno pričao s Modrićem o ovoj utakmici.

Dinamo je u strašnoj formi u posljednje vrijeme i u nizu od osam pobjeda zaredom u svim natjecanjima, a Mamić se nada da će sutra u 23 sata biti i deveta.

- Osam pobjeda u nizu je lijepo, ali ne bismo htjeli stati na tih osam, želimo nastaviti dalje. Protivnici su dobri i kvalitetni, svjetske klase, po imenima zaslužuju i trebali bi biti u samom vrhu Premier lige te svjetskog nogometa, imaju jednog od najboljih trenera na svijetu. Nešto će se pitat i njih i mi ćemo dati sve od sebe da to bude i devet utakmica - kaže Mamić.

Hrvatski klubovi su u većini slučajeva prolazili loše s Englezima, može li Dinamo srušiti tradiciju?

- Statistike su da se ruše, zašto ne da pokažemo i sutra dobru igru. Svaka utakmica nosi nešto svoje. Mi smo dobri, mi smo kvalitetni. Nismo izgubili u Europskoj ligi ove godine. Imamo puno samopouzdanja i možemo vjerovati u sebe da ćemo napraviti dobar rezultat - zaključio je Mamić.