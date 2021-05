Dinamo je novi/stari prvak Hrvatske. Nogometaši Damira Krznara iskoristili su još jedan kiks Osijeka (poraz u Gorici), pa pobjedom (5-1) na Rujevici stigli do još jedne titule. Zasluženo, Dinamo je i dalje najbolja momčad Hrvatske. Istina, to smo znali i prije, ali sve je trebalo potvrdili na terenu. A ova sezona za 'modre' je bila puno napetija nego one prijašnje.