Dinamovi juniori među elitom: Sudjeluju na prestižnom turniru

Mladi nogometaši Dinama u utorak su otputovali u Englesku gdje će sudjelovati na popularnom turniru Premier League International Cup. Riječ je o međunarodnom prijateljskom turniru u kojem sudjeluje 12 najboljih engleskih klubova i najboljih 12 klubova iz ostatka Europe. Dinamu će ovo biti sedmi nastup na spomenutom turniru.

Na turniru sudjeluju nogometaši do 21 godine, a Dinamu je u pamćenju najviše ostao nastup u sezoni 2018/19. kada je Igor Jovićević odveo mlade "modre" do finala u kojem je ipak slavio Bayern. Na putu do finala Dinamo je tada prošao grupu sa Southamptonom, Portom i West Hamom, a u nokaut fazi rušio Tottenham, pa Southampton.

Aktualni prvak turnira je Crystal Palace, a nakon pandemije koronavirusa organizatori su promijenili sustav natjecanja. Na turniru sudjeluje 24 kluba koji su podijeljeni u tri skupine od osam momčadi. U svakoj skupini mora biti četiri engleska kluba i četiri iz ostatka Europe. U nokaut fazu idu dva najbolja kluba iz svake skupine uz dvije najbolje trećeplasirane momčadi.

Dinamo je u skupini s Valencijom, Ajaxom, Monacom, Nottingham Forestom, Readingom, Wolverhamptonom i Tottenhamom. Prvu utakmicu "modri" igraju u srijedu protiv Nottingham Foresta, a odmjerit će snage i protiv Tottenhama, Readinga te Wolverhamptona. Momčad Dinama vodi trener juniora Ivica Banović.