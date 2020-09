Dinamovi 'krvnici' remijem ušli u Ligu prvaka nakon 25 godina!

Nakon što su u Norveškoj osigurali aktivnih 3-3, Ferencvaroš je kod kuće uspio utakmicu privesti kraju bez golova (0-0) i tako se plasirao u grupnu fazu Lige prvaka nakon 25 godina čekanja i izbacivanja Dinama

<p>Bivši 'lokos' <strong>Myrto Uzuni </strong>izbacio je <strong>Dinamo </strong>iz kvalifikacija za Ligu prvaka, dao Mađarima priliku da se bore za plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje, a na kraju je Fradi uspio i plasirao se u grupnu fazu Lige prvaka! Norveški Molde prijetio je na Groupama Areni, ali 3-3 iz prve utakmice bilo je dovoljno da <strong>Ferencvaroš </strong>slavi u remiju (0-0)!</p><p>Napadali su gosti iz Norveške, ali nikako nisu uspjeli zabiti prijeko potreban gol. U trećoj minuti nadoknade Myrto Uzuni zabio je za veliko slavlje na klupi domaćih, ali gol je ipak poništen zbog zaleđa. No, slavlje nije prestalo jer je i remi donio Fradiju prolazak dalje.</p><p>Dobili smo prva tri kvalifikanta koja su preko pretkola izborila plasman u Ligu prvaka, a to su ukrajinski <strong>Dinamo Kijev</strong>, grčki <strong>Olympiakos </strong>i spomenuti <strong>Ferencvaroš </strong>iz Mađarske. Kijevljani su u prvom susretu u Belgiji slavili sa<strong> 2-1</strong> pa je bilo teško za očekivati da će Gent u Kijevu uspjeti stvoriti dovoljnu prednost za prolazak dalje. </p><p>To se nije dogodilo jer je <strong>Dinamo</strong> slavio golovima <strong>Bujalskog </strong>iz igre te<strong> De Pene</strong> i <strong>Rodriguesa </strong>koji su bili precizni iz penala (3-0). <strong>Olympiakos </strong>je kod kuće slavio s <strong>2-0</strong> i otišao na Cipar s ciljem očuvanja prednosti iz prve utakmice, a to su kod <strong>Omonije </strong>i napravili te je utakmica završila bez golova (0-0), baš kao i ona u Budimpešti. </p><p>Sutra su na rasporedu još tri utakmice koje odlučuju kvalifikante u grupnu fazu Lige prvaka. Danski Midtyjlland kod kuće traži prolazak dalje nakon remija protiv praške Sparte (0-0), grčki PAOK ganja zaostatak iz Rusije protiv Krasnodara (1-2), a RB Salzburg kod kuće brani prednost protiv Maccabija iz Tel Aviva (2-1).</p>