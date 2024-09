Dinamovi se čelnici odmah nakon slijetanja iz Münchena sastali i odlučuju o Jakiroviću!

Dinamovci su prenoćili u Münchenu nakon potopa 9-2 od Bayerna, iako sna, kako je i najavio Stefan Ristovski, nije bilo. Igrači su u glavama vrtjeli utakmicu, a čelnici kluba - budućnost. Jer dok su razočarani navijači pisali po forumima kako je trener loš, selekcija loša, kako Dinamo ni kad su ga išli rezultati zapravo nije igrao dobro..., Sergej Jakirović rekao je da pitanje njegova ostanka nije na njemu.

Pokretanje videa... 00:57 Kane otkrio kamo će s loptom s kojom je utrpao četiri Dinamu | Video: 24sata Video

- To nije pitanje za mene. Otkad sam došao u Dinamo, prošao sam sito i rešeto. Sve mi je jasno, neka udare po meni, s time nemam problema. Radim najbolje što mogu, kad osjetim da me igrači ne prate, sam ću to riješiti. Pričao sam već s igračima, ohrabrio sam ih - rekao je trener.

Nešto nakon podneva Dinamova je delegacija sletjela u Zagreb i odmah su čelnici otišli na sastanak. Na kojem odlučuju o trenerovoj sudbini! O tome hoće li Jakirović nastaviti voditi momčad, nakon dva posrtaja (1-1 s Rijekom, 0-1 protiv Hajduka) i blamaže u Münchenu.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Veći dio članova izvršnog odbora bio je na utakmici, kao i članovi uprave. Svi osim predsjednika Velimira Zajeca, koji se zarazio korona virusom.

Odmah nakon susreta na Allianz Areni nekim je nogometnim krugovima krenula priča da će Dinamo smijeniti Jakirovića i da kreće po Niku Kovača!

Čitatelji 24sata su podijeljeni, od više od 26.000 navijača u našoj anketi, vas 56 posto izjasnilo se da Jakirović treba otići,a 44 posto bi ga ostavilo na klupi.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakir je prošle sezone 'preživio' dva europska potopa, kada je protiv Sparte i PAOK-a ispustio dva gola prednosti iz prve utakmice, pa i dramu u hrvatskom prvenstvu. Na kraju je ipak mirno priveo sezonu kraju osvajanjem dvostruke krune, a i ova je počela bajkovito. Dok nisu došli Rijeka, Hajduk i Bayern...

Ako se Dinamovi čelnici odluče na smjenu, novi bi trener imao lagan start: Slaven Belupo pa Banjole u Kupu.