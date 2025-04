Dinamovo čudo: Krenuli su iz pete lige i već za 10. rođendan postali najbolji klub Hrvatske!

Stigao za nekoliko tjedana ili ne trofej za naslov prvaka na Maksimir, Dinamova sportska obitelj jedan je već osvojila. U blizini plavog nogometnog doma, na Peščenici, prošlog se tjedna pisala povijest. A pisale su je odbojkašice Dinama, u 2025. godini najboljeg kluba u Hrvatskoj.

Foto: OK Dinamo

Kada zagrebačka Mladost zadnji put nije bila prvak Hrvatske, 2017. godine, Dinamo je bio u rangu za koji vjerojatno mnogi ni ne znaju da u hrvatskoj odbojci postoji. Dvije godine ranije klub je krenuo od nule, u petoj ligi. Ali, jedan je čovjek imao viziju...

Nino Matjačić, veliki navijač Dinama, bivši reprezentativac, kucajući na maksimirska vrata i tražeći Dinamovo dopuštenje za korištenje grba, vjerovao da će se sve možda jednom isplatiti. U deset godina, otkako OK Dinamo postoji, klub je od petoligaškog razreda došao do naslova prvaka Hrvatske. I to upravo nekoliko dana nakon desete obljetnice. Jedinstvena sportska priča.

Foto: OK Dinamo

Dinamo su još 2006. izvorno osnovali studenti, no klub nije više djelovao, pa su Matjačić te braća Blažić ispregovarali da se pod istim imenom pokrene ženska ekipa. Za klub su u počecima igrale isključivo studentice koje su dolazile u Zagreb, i uspinjući se stepenicu po stepenicu, u prvoj prvoligaškoj sezoni Dinamo je već bio četvrti klub u Hrvatskoj.

Ambicije su rasle, pogotovo kada je na Peščenicu 2021. godine stigao Igor Šimunčić, bivši izbornik, trener koji zna kako je osvajati trofeje, istovremeno i stvarati igračice, kojih u Dinamovoj školi ne nedostaje. Godine 2023., osam godina od osnutka kluba, Šimunčić i Dinamo već su bili u borbi za trofej. Izgubili su finale Kupa od Mladosti, izgubili su u procesu odrastanja još tri finala od istog protivnika, da bi konačno u petom finalu dočekali svoj trenutak i svrgnuli Mladost s hrvatskog vrha, Mladost koja je ove sezone igrala Ligu prvakinja.

- Ovo je plod četverogodišnjeg rada u kojem se svaki dan znalo što će se raditi sutra. Nije bilo lako gubiti finala, ali za velike stvari treba znati čekati, treba stati u red - rekao je uvijek realni Šimunčić.

Foto: CEV

Osim s protivnicima, u Dinamu su se borili sa stvarima zbog koje čovjeku na trenutak dođe da se zapita zašto se za sve uopće trudi. Prošle sezone, dok se njihova dvorana na Peščenici obnavljala i probila sve moguće rokove, proputovali su Zagreb uzduž i poprijeko, od Trnskog, Sutinskih vrela, Doma odbojke. Klupski ured praktički nije postojao, opremu su nosili od dvorane do dvorane, sastanke odrađivali u sobicama od nekoliko kvadrata.

Iako ima najmasovniju školu u Hrvatskoj, klub s Peščenice još nije ni pravi profesionalan klub, Lucia Babić, najbolja igračica kluba, koja je skoro digla ruke od odbojke, radi u farmaceutskoj industriji, Maša Mlinar i Carla Stošić još su srednjoškolke, Jelena Ninčević radi i kao trenerica, donedavno su u klubu bile i Iva Deak, koja je od 8 do 16 bila u uredu, Valentina Vrbanc, koja je defektologinja po struci...

Foto: CEV

Foto: CEV

Dinamo se financijski ni infrastrukturno ne može uspoređivati s Mladosti, ali kada nemaš koliko drugi, pravilnim upravljanjem i vizijom može se napraviti čudo. Dinamo limite nije probijao, nije preskakao stepenice ni u europskom razvoju i danas uživa u konačnoj nagradi. Od debitantskog nastupa u Challenge kupu prije dvije sezone, pa CEV kupu prošle, sada na red dolazi i Liga prvakinja, u kojoj su dinamovke osigurale minimalno kvalifikacije. A pomazi ih li i sreća u ždrijebu, kao što je ove sezone Mladost... "Lavice" su već dokazale da je u sportu sve moguće.