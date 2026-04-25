'Dinamovo' na Zapadu grada... Igrači zapjevali s navijačima, cijelo Špansko obojano u plavo!

Dinamo slavi svoj 115. rođendan raznim događajima, pa su dinamovci danas stigli u zapadni dio Zagreba. Manifestacija "Dinamovo" već mjesecima luta diljem grada, a danas je stigla u Špansko. Na betonskom igralištu OŠ Ante Kovačić pripremljen je sportsko-zabavno-humanitarni program za sve generacije, cijeli je program obilježen malonogometnim i košarkaškim 3x3 turnirima, brojnim sadržajima za djecu, raznim izazovima za najmlađe navijače...

U Špansko su, jasno, stigli i - igrači Dinama. Bruno Goda, Miha Zajc, Ismaël Bennacer, Gabriel Vidović, Cardoso Varela i Sven Šunta družili su se sa stotinama dinamovaca, mladim i starim navijačima Dinama. Dečki su slušali priče starijih generacija "kako je to bilo nekad", a mlađima više od pola sata potpisivali autograme, slikali se sa njima, snimili mali milijun "selfieja", pa najavili nedjeljni pohod na novi naslov prvaka.

Dinamovi su se nogometaši pokazali uspješnima i - s mikrofonom u ruci. Goda, Zajc i Vidović su tako navijali s okupljenima, iz sveg glasa vikali "Dinamo", dok bi im navijači uglas odgovarali "Zagreb". Kao na utakmicama u Maksimiru, kad na sličan način, zajedničkim snagama pjevaju sjeverna i zapadna tribina.

Cijela je priča započela spektakularnom koreografijom, Dinamovi su navijači dolazak svojih ljubimaca u zapadni dio grada obilježili s bengalkama i više od 900 dimnih bombi, cijeli je kvart praktički bio u plavom. Sav novac prikupljen od kotizacija, aktivnosti i donacija na licu mjesta Dinamova zaklada Nema predaje usmjerit će onima kojima je to najpotrebnije, ovim putem Udruzi "Jedni za druge".

U Španskom smo vidjeli Silvija Marića, bio je tu i svjetski prvak u boksu bez rukavica Marko Martinjak, stigli su i košarkaši Dinama koji su imali svoj štand, prodavali svoju opremu, svoje navijačke rekvizite. Druženje dinamovaca u zapadnom dijelu grada trajalo je do kasnih sati, pjevale su se Dinamove pjesme, a to će se zajedništvo nastaviti u nedjelju kad u Maksimir stiže Varaždin. I kad će se, dinamovci vjeruju, naslov službeno vratiti u Zagreb.

- Svi smo sretni što je Dinamo konačno stigao u ovaj dio grada, ovaj put u Špansko. Čekali smo ih godinama. Bilo je ovo lijepo druženje, prava prilika da se najmlađi zaljube u Dinamo, upoznaju i slikaju se sa svojim idolima - rekao nam je Marko Vodopija, pirotehničar s Voltina.