Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'
Ivica je super, ali s obzirom na okolnosti... Zahvalili smo se i ocu i sestri Filipa Zubčića. Ako žele, mogu nastaviti raditi s Filipom volonterski. Pavlek? Govorio je da novca nema i da štedimo, kaže Goran Rački
Hrvatsko skijanje prolazi kroz turbulentno razdoblje. Nakon što je razotkrivena kriminalna mreža, koju je, kao što smo detaljno pisali, predvodio bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, Goran Rački imenovan je novim direktorom CroSki saveza. S naglaskom kako će se Rački, pogotovo u budućnosti, baviti primarno sportskim pitanjima.