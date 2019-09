Sammir na Maksimiru, Dinamu su čestitali Pivarić, Hezonja,...

Jutro nakon velike pobjede Dinama u Ligi prvaka pristižu i prve čestitke. Na Maksimiru je pala Atalanta. I to kako! S četiri gola u mreži "modri" su u svom prvom nastupu u skupini Lige prvaka nakon 2016. godine s Maksimira ispratili Atalantu.

Kao i inače, među prvim čestitarima je bio bivši dinamovac i hrvatski reprezentativac Josip Pivarić koji je za svoj klub navijao iz Kijeva.

- Bravo majstori - Pivarićeva je poruka.

Čestitku je poslao i Mario Hezonja putem svog Facebooka, a s ponosom se na uspjeh Dinama na Twitteru osvrnuo HNS.

