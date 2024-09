Dinamu ovo nije prvi put da se osramotio s 9 golova u mreži. Baka: Večer prije skupa smo pili

Dinamovo sramoćenje kod Bayerna (9-2) najuvjerljiviji je poraz "modrih" u povijesti kluba, ali nije i jedini dan kad su se navijači toga kluba crvenjeli zbog tako visokog poraza. Davnoga 9. veljače 1980., kao u nekom grotesknom filmu da se poklopi s datumom, istim rezultatom izgubili su u Mostaru u polufinalu 15. zimskog nogometnog turnira u povodu 35. godišnjice oslobođenja toga grada od nacističke okupacije.

Na stadionu Pod bijelim brijegom skupilo se, izvještavali su tada mediji, 20.000 gledatelja i gledale potop momčadi Dinama prepune zvijezda s Tomom Ivkovićem, Džemom Mustedanagićem, Cicom Kranjčarom, Štefom Deverićem, Markom Mlinarićem, bila je to momčad koja je nepunih godinu dana ranije rezultatski bila najbolja u bivšoj državi, a naslov su joj oduzeli za zelenim stolom... Početak utakmice u 13.30 očito je bio daleko prerano za goste koji su večer prije zaružili… s njihovim protivnicima!

Foto: FK Velež

- Ma bili smo mamurni, sinoć smo malo zaružili - pravdao se Mlinka.

Legendarni Blaž Slišković odgovorio im je u svom stilu.

- A što mislite gdje smo mi bili, u kazalištu?

Baka, koji je sam priznao kako nikad nije zabio više golova u karijeri na jednoj utakmici, prije nekoliko godina gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 podsjetio je na okladu koju je imao sa sucem Dušanom Maksimovićem iz Novog Sada.

- Cijelu večer prije utakmice mi igrači Veleža proveli smo u jednoj kafani. Bili su tu i igrači Dinama, da ih pohvalim. Ali su oni otišli ranije na odmor, a mi smo ostali par sati duže. I na toj utakmici jedan slobodni udarac bio je skoro iz kornera. Sudac je bio Maksimović, a ja sam mu rekao onako u polupijanom stanju: "Evo gledaj sada, u one desne golmanove rašlje ide lopta". Kaže on: "Jesi ti normalan, ne može to tako". Ajmo se kladit da će to tako završit, odgovorio sam. I minutu smo pričali o tome. Uzeo sam loptu, šutnuo je i ona je otišla tamo...

U pitanju je navodno bilo 100 maraka i sudac je okladu ispoštovao nakon utakmice. Bio je to jedan od četiri Sliškovićeva gola na utakmici od 49. do 82. minute. Isto toliko zabio ih je Vladimir Skočajić, a jedan dodao Dragan Okuka. I tad se, kao i u Münchenu, Dinamo u jednom trenutku vratio od 3-0 do 3-2 golovima Kranjčara i Deverića, a onda je uslijedio raspad. Kruži šala kažu kako je Velež do kraja mogao zabiti još koji jer je bilo ostalo barem osam minuta, ali da su im s tribina dobacivali da to ne rade i ispoštuju datum 9.2.

- Ja nemam ništa s tim, mene je trener Vlatko Marković zamijenio u 20. minuti dok je bilo 2-0. Zašto? Tog popodneva bio sam zadužen za Sliškovića koji je očito bio jako raspoložen, a trener je smatrao da nisam dorastao zadatku. Dok sam bio pod tušem, oružar Nikola Marković došao mi je i rekao: "Već je 3-0, razbijaju nas". Na to sam dao neki neumjesni komentar, a Nikola ga je prenio Vlatku pa sam u idućoj utakmici u Tivtu bio na klupi, a onu poslije nje, u Dubrovniku, na tribinama. No Marković me vratio kad se prvenstvo nastavilo - rekao je Mustedanagić.

Zanimljivo je da je za Velež na toj utakmici igrao Ibrahim Jakirović, član obitelji aktualnog Dinamova trenera Sergeja. Obojica vuku korijene iz mostarskog naselja Podhum, a Ibrica, kako su ga zvali, i Sergejev otac Enver (Ekra), koji je također počeo u Veležu pa dva desetljeća branio za Neretvu iz Metkovića, su bratići.

"Bijeli brijeg se crvenio gledajući Dinamo. Nije nam pri ruci statistika da bismo točno ustvrdili je li Dinamo ikad primio toliko golova, ali i bez toga se može reći da je mostarski poraz zacijelo najteži u povijesti plavih. Ne vjerujem da je itko zapamtio da se Dinamu iz gledališta skandiralo: "druga liga zapad", da su se prilikom izmjene golmana čuli povici "stavite ih obojicu" ili da je čovjeku zaduženom za semafor ponestalo brojki. Sve to govori o tužnom subotnjem popodnevu plavih", izvijestio je tada Večernji list.

Eto, utakmicu u kojoj su mamurni izgubili od mamurnijih igrača Veleža na prijateljskom turniru ponovili su 44 godine kasnije višestruko plaćeniji profesionalci u najelitnijem klupskom natjecanju na svijetu. Ovaj put domaćini srećom nisu ganjali datum.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Velež - Dinamo 9-2

Mostar, stadion Pod bijelim brijegom, 9. veljače 1980., gledatelja 20.000. Sudac Maksimović (Novi Sad)

strijelci: 1-0 Skočajić (4'), 2-0 Okuka (5'), 3-0 Skočajić (23'), 3-1 Kranjčar (29'), 3-2 Deverić (40'), 3-2 Deverić (40'), 4-2 Slišković (43'), 5-2 Slišković (49'), 6-2 Skočajić (56'), 7-2 Skočajić (63'), 8-2 Slišković (71'), 9-2 Slišković (82')

Velež: Marić, Ćutuk, Hadžiabdić, Vukičević, (od 46. Jakirović), Matijević, Đurasović, Okuka, Slišković, Slato, Ledić (od 70. Zovko), Skočajić (od 75. Kalajdžić)

trener: Vukašin Višnjevac

Dinamo: Stinčić (od 46. Ivković), Hadžić, Tucak, Mustedanagić (od 25. Devčić), Kurtela, Bošnjak (od 46. Marić), Kranjčar, Bručić, Deverić, Janjanin (od 32. Bonić), Mlinarić

trener: Vlatko Marković