UŽIVO Bayern - Dinamo: Težak izazov ispred 'modrih' u prvoj utakmici LP-a, čekaju se sastavi

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatski prvak od 21 sat na Allianz Areni gostuje kod Bayerna u 1. kolu novodizajnirane Lige prvaka. Repriza je to utakmice otprije devet godina kada je njemački prvak slavio 5-0, no mnogi su mišljenja kako 'modri' ovaj put putuju u München sa znatno više šansi za senzacijom.

- Sjajna utakmica je pred nama s velikim protivnikom, momčadi koja je strašna i jako dobro posložena, dominantno su ušli u Bundesligu. Kad smo ih analizirali, ne znaš odakle krenuti kada vidiš tu kvalitetu. Bez obzira što smo napravili veliki uspjeh ulaskom u Ligu prvaka, naša ambicija ne smije tu prestati. Moramo igrati hrabro i odlučno, otežati koliko je u našoj moći, da pomažemo, sigurno da ćemo biti u podređenom položaju. Kada vidite u analizi da nijedan protivnik nije imao niti jedan kontinuirani napad, tu vidite kolika je moć Bayerna u pritisku. Nadam se da ćemo uspjeti u nekim dijelovima utakmice parirati i pokušati im zaprijetiti u tranziciji - najavio je trener Dinama, Sergej Jakirović uoči utakjmice.

A s tribina će ih gurati gromoglasni huk jer se očekuje oko tri tisuće navijača Dinama. Toliko je barem prodano ulaznica u gostujućem sektoru, a ne bi nas čudilo da plavih pristaša bude i u ostalim dijelovima stadiona. Nadaju se navijači da 'modre' nije poremetio poraz od Hajduk,a Sergej Jakirović pokušava iskemijati čudo na početku sezone. Za one koji nisu uspjeli ugrabiti vrijedni papirić, utakmicu mogu pratiti na Areni Sport 1. Emisija počinje u 20 sati. I nije to sve od nogometa, za one koji vole više utakmica istovremeno, imat će na raspolaganju još nekoliko utakmica u večernjem terminu.

(Zdravko Barišić)