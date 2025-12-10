Dinamu sudi Gruzijac koji je već upoznao Belju, a Rijeci jedan od najperspektivnijih sudaca Italije

Dinamo i Rijeku u četvrtak ponovo očekuju obaveze u Europi i obje momčadi imaju jako težak zadatak. "Modri" na Maksimiru dočekuju svoje strane znance, Real Betis, dok će Rijeka na Rujevici ugostiti slovensko Celje koje igra u sjajnoj formi. Utakmica u Zagrebu počinje u 18.45, a na Kvarneru u 21 sat. Poznato je i tko će dijeliti pravdu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamu će suditi Goga Kikačeišvili iz Gruzije. On do sada nije sudio Dinamu, kao ni jednom hrvatskom klubu, ali je se zato jednom susreo s U21 reprezentacijom Hrvatske. Mladi "vatreni" su u tom susretu pobijedili Dansku 2-1, a suca gruzijskog suca su tada upoznali Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović koji su zabili golove Dancima, a u četvrtak će pokušati srušiti i Betis.

Prema dostupnim podacima, Kikačeišvili u prosjeku dodjeljuje čak 4.82 žuta kartona po utakmici. To je jasan pokazatelj da ne tolerira pregrubu igru i da će igrači morati biti izuzetno oprezni. Zanimljivo je da, unatoč velikom broju opomena, crveni karton vadi vrlo rijetko. Njegov prosjek izravnih isključenja iznosi tek 0.06 po utakmici, što sugerira da kaznama pokušava primarno preventivno djelovati.

Utakmicu Rijeke i Celja vodit će talijanski sudac Andrea Colombo. Talijan nije do sada sudio Rijeci te se nadamo da će joj donijeti sreću. U ožujku 2025. godine osvojio je nagradu "Stefano Farina" kao najperspektivniji sudac Serie A za sezonu 2024./25., a sudio je i finale Youth League između Trabzonspora i Barcelone.

Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Zanimljivo je da je Colombo odabran da bude prvi sudac u povijesti Serie A koji će tijekom utakmice nositi kameru na tijelu. U prosjeku pokazuje nešto više od četiri žuta kartona po utakmici, što sugerira da dopušta čvršću igru, ali održava autoritet.