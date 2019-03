Dinamu sudi njemački div! Za sve prigovore, ponijeti ljestve

Deniz Aytekin (40) sudit će uzvratnu utakmicu Europske lige Benfice i Dinama.

Aytekin je njemački nogometni sudac turskih korijena, rođen je 21. srpnja 1978. godine i pripada bavarskoj nogometnoj organizaciji. Nijemci ga nazivaju "divom" jer je visok čak 197 centimetara i jedan je od najvećih sudaca svijeta.

Ako dinamovci budu imali prigovora, morat će dobro zagalamiti kako bi ih Aytekin mogao čuti, posebno ako Damian Kadzior bude taj koji se žali jer je visok samo 173 centimetra.

U oči bi ga mogao gledati jedino najviši dinamovac Dino Perić (198 centimetara). Jedini je problem što će on sjediti na klupi. Najbolje da modri pripreme ljestve...

Riječ je o uglednom sucu iz Bundeslige, u europskim utakmicama se čvrsto drži Uefinih pravila i uputa, ali znao se i njemu dogoditi pokoji zapaženiji kiks.

Ukratko, Ayetkin je sposoban suditi bilo što. Ali i napraviti bilo što. U Bundesligi je tako punio naslovnice jedući bombone kojima su navijači na utakmici Eintrachta i Mainza zasuli teren.

"Normally referees give out yellow cards, not sweets. I had a choice between several flavours and finally went for lemon." 😋



Referee Deniz Aytekin discusses his culinary choices in #SGEM05. #DFBPokal 🍬 pic.twitter.com/7hy5hPwoir