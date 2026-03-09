Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Do daljnjega momčad će voditi njegovi pomoćnici, objavio je klub
Dino Repeša više nije trener Splita. Presudio mu Dinamo
Dino Repeša više nije trener Košarkaškog kluba Split! Presudio mu je domaći poraz od Dinama 99-94 u 22. kolu hrvatske košarkaške lige. Splitska momčad je ovim porazom došla na omjer od 17 pobjeda i pet poraza te je na drugom mjestu tablice.
"Dino Repeša više nije trener Splita. Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Do daljnjega momčad će voditi njegovi pomoćnici, a javnost će pravovremeno biti obaviještena o novom treneru Splita", objavio je klub.
Repeša, 32-godišnji sin proslavljenog hrvatskog trenera Jasmina Repeše, na klupu Splita sjeo je u kolovozu 2025., nakon što je prethodne sezone vodio Cedevitu Junior. Sa „Žutima” je osvojio trofej u Kupu Krešimira Ćosića prije nekoliko dana, a momčad je trenutačno drugoplasirana u hrvatskoj ligi, dok u ABA ligi drži predzadnje mjesto u grupi A, s omjerom 4-12. Tijekom cijele sezone upućivale su mu se kritike zbog vrlo slabe obrane i velikog broja primljenih koševa, a nakon večerašnjeg šokantnog poraza dobio je otkaz.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+