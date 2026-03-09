Obavijesti

KRAJ SURADNJE

Dino Repeša više nije trener Splita. Presudio mu Dinamo

Piše Jakov Drobnjak,
Dino Repeša više nije trener Splita. Presudio mu Dinamo
Split: Susret 22. kola prvenstva Hrvatske između KK Split i KK Dinamo | Foto: Josko Herceg/PIXSELL

Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Do daljnjega momčad će voditi njegovi pomoćnici, objavio je klub

Dino Repeša više nije trener Košarkaškog kluba Split! Presudio mu je domaći poraz od Dinama 99-94 u 22. kolu hrvatske košarkaške lige. Splitska momčad je ovim porazom došla na omjer od 17 pobjeda i pet poraza te je na drugom mjestu tablice. 

"Dino Repeša više nije trener Splita. Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Do daljnjega momčad će voditi njegovi pomoćnici, a javnost će pravovremeno biti obaviještena o novom treneru Splita", objavio je klub.

Repeša, 32-godišnji sin proslavljenog hrvatskog trenera Jasmina Repeše, na klupu Splita sjeo je u kolovozu 2025., nakon što je prethodne sezone vodio Cedevitu Junior. Sa „Žutima” je osvojio trofej u Kupu Krešimira Ćosića prije nekoliko dana, a momčad je trenutačno drugoplasirana u hrvatskoj ligi, dok u ABA ligi drži predzadnje mjesto u grupi A, s omjerom 4-12. Tijekom cijele sezone upućivale su mu se kritike zbog vrlo slabe obrane i velikog broja primljenih koševa, a nakon večerašnjeg šokantnog poraza dobio je otkaz.

