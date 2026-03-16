Pozadina istupa Marka Livaje: Evo tko je kriv za ozljedu, zašto ne igra više i što je s ugovorom
Vrlo iskreno i direktno govorio je Marko Livaja nakon 100. gola za Hajduk protiv Lokomotive i ostavio neka pitanja u zraku. Doznajemo gdje je zapelo s njegovom ozljedom i novim ugovorom
Rijetke su prilike kad Marko Livaja (32) stane pred mikrofone, ali kad se to dogodi onda njegove riječi itekako odjeknu. Tako je bilo i u nedjelju, nakon pobjede nad Lokomotivom 2-1 izborene na mišiće, koju je najbolji igrač Hajduka obilježio asistencijom i golom, i to jubilarnim 100. golom u najdražem dresu. Dugo smo ga čekali, gotovo cijelu sezonu, ali se isplatilo jer je, osim o pobjedi i golu, otvoreno progovorio i o nekim detaljima koji intrigiraju navijače Hajduka. Kako o svom odnosu s trenerom Gonzalom Garciom, tako i o razlozima zbog kojih je ispao iz forme i nije igrao te o novom ugovoru koji je klub odavno najavio, ali ga još nisu potpisali.