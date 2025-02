Direktor Osijeka: Boto nas je unazadio! Nije vodio brigu o igračima, lagao nam je...

NK Osijek nalazi se u krizi igre i rezultata, a u prve četiri utakmice proljetnog dijela prvenstva pobijedio je samo jednu i to Dinamo na Opus Areni 2-1. Ipak, porazi od Gorice i Rijeke te remi sa Šibenikom označili su alarm za uzbunu. Direktor kluba Vladimir Čohar "spustio je loptu na zemlju".

- Osijek ima trenera. Zadovoljni smo s Coppitellijem, iako nismo zadovoljni s posljednjim rezultatima s kojima nitko ne može biti zadovoljan. Svi mi koji radimo u sportu moramo biti svjesni činjenice kako nas se mjeri isključivo po rezultatu. Kad u HNL-u imaš stranog trenera, onda je jasno kako će on biti pod nešto većim pritiskom nego netko drugi. U ovom trenutku tema trener za nas ne postoji - započeo je u razgovoru za Sportske novosti.

Okomio se na bivšeg sportskog direktora Josea Bota koji je nakon prve ponude otišao u Flamengo.

- Što se tiče njegovog rada u domeni skautinga, značajno nas je unazadio. To što je napravio s Jamijem Freemanom i skautskom službom može ući u anale. Što se tiče aktivnosti vezanih uz školu nogometa, prihvaćam da je u pitanju kompleksan sustav i da nije mogao biti maksimalno fokusiran, međutim, doveo je i tu svoga pomoćnika Alfreda Almeidu. Možemo zaključiti da nisu uspjeli, da budem korektan u ocjeni. Što se tiče prve momčadi, a što sve najviše zanima, Boto je inzistirao da stoji iza svih sportskih odluka kluba, a ako ga mi ne bismo iza neke odluke popratili rekao je da će otići. A nije otišao iz kluba zato što ga nismo pratili, nego zato što je dobio ponudu koju nije mogao odbiti. Kad je došao dali smo mu rok od šest mjeseci za analizu, što je bio jedan od osnovnih uvjeta njegovog dolaska, maksimalno smo mu vjerovali. Imao je autonomiju za donošenje apsolutno svih odluka u domeni sporta, nitko mu se nije miješao u posao. A prijelazni rok koji je odrađen u lipnju bio je jedan od najgorih prijelaznih rokova koje je Osijek napravio u posljednjih deset godina. Odrađen je nepripremljeno i nekvalitetno. Zajedničkom intervencijom napravili smo dodatne napore i završili prijelazni rok s 11 novih igrača. Napravili smo ono što smo rekli da nećemo napraviti. Nekoliko mjeseci kasnije otišao je u Brazil i kasnije izjavio da je najmanje tri mjeseca bio s Flamengom u kontaktu. I to treba uzeti u obzir zašto smo se u siječnju našli u situaciji da imamo desetak igrača s neriješenim statusom, trenera koji je ostao bez najvećeg oslonca...

Osijek će na ljeto ostati bez jednog od najboljih igrača Tiaga Dantasa. On je prošlog ljeta došao iz Benfice, ali je potpisao jednogodišnji ugovor.

- U trenutku kad se odluka donosi mi imamo 70 posto kardinalnih grešaka u domeni dovođenja igrača u ljetnom prijelaznom roku i odlučujemo kako nećemo ići s dugoročnim ugovorom za Dantasa, ali dajemo konkretni i jasni zadatak sportskom direktoru da do prve reprezentativne stanke, a koja je bila sredinom rujna, krene u pregovore s igračem odlučimo li se u klubu za to. On ne samo da se na izravnu klupsku naredbu oglušio, nego nas je i cijelo vrijeme uvjeravao, a i javnost, kako je sve u redu, kako ima sve pod kontrolom, da je Dantas njegov igrač, kako će ostati... Sve je lagao po tom pitanju jer već tad je znao ne samo da će igrač otići, nego da će i on otići, što nas je sve u klubu stavilo u izrazito nepovoljnu situaciju. Pritom je svaku prvenstvenu stanku koristio za svoj godišnji odmor i nije vodio brigu niti o Dantasu, niti o drugim igračima, što i oni mogu potvrditi. Niti s jednim igračem koji su ušli u zadnju godinu ugovora nije obavio niti preliminarne razgovore. U trenutku kad smo krenuli pregovarati s Dantasom to je već bila unaprijed izgubljena bitka...

- Ne boli mene kada se viče "uprava odlazi", nego što ljudi ne razumiju da napadaju čovjeka Ferenca Sakalja, koji je sam svojim utjecajem sve ovo stvorio i kojeg su neke bivše uprave na koljenima molile da pomogne Osijeku jer bi klub inače završio u bankrotu. Ako imaju neki problem sa mnom, neka viču "Čoharu, odlazi", javna sam ličnost i nemam nikakav problem s tim.

Čohar smatra da Osijekov navijački puk nije zahvalan Sakalju na ulaganjima.

- Samo zatvorite oči i pokušajte zamisliti gdje bi klub bio da nije bilo Ferenca Sakalja. Reći ću vam - u Gradskom vrtu i u drugoj, trećoj ligi... On da nije ambiciozan, a 200 milijuna eura je donio u Osijek, kojeg je spasio!? Ako to trebam ponavljati svaki dan, onda ću to svaki dan i ponavljati.

Što se tiče Josea Bota, Čohar smatra je Portugalac unazadio klub po pitanju skautinga pa otkrio što očekuje od budućeg sportskog direktora.

- Slažemo ekipu da iduće sezone napadnemo titulu!

Čohar je objasnio planove kluba u bliskoj budućnosti.

- Ulazimo u treću godinu funkcioniranja na stadionu. Više nitko ne želi slušati napade da smo neambiciozni. i nakon što određeni igrači odu, a izvjesno je da će otići, imat ćemo puno bolju situaciju nego što smo imali prošlog ljeta - zaključio je za Sportske novosti.

Osijek u idućem prvenstvenom kolu ide u goste Hajduku.