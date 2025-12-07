Jeličić: Nikad nisam vidio bolje suđenje za gosta u derbiju, a VAR je sve odlučio kako treba

Dugo se među navijačima Dinama i Hajduka pričalo o suđenju Patrika Kolarića. Jako puno žutih kartona, nebrojene VAR provjere, 13. minuta nadoknade koje je produžio za još pet i još nekoliko stvari nisu se svidjele navijačima i klubovima, a u HNL studiju na MAXSportu suđenje je komentirao Joško Jeličić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Sudačka nadoknada je trebala biti veća. Nakon 13 je produžio još 5, a bio je samo gol. Mislim da je Kolarić talentiran sudac, ali nema osobnost. Nema onaj sudački osjećaj kad što treba raditi da zaštiti i sebe i utakmicu te da svi budu zadovoljni. Siguran sam da zadnjih godina nisam vidio bolje suđenje u derbiju za gosta. Jasno je da ga je VAR izvukao.- rekao je pa dodao:

- Završilo bi 2-0 za Dinamo da nema VAR-a. Pojedinačne odluke njegove. Prekršaj Bennacera je bio i to Kolarić ne može vidjeti i sjajna reakcija VAR-a. Penal na Mikiću? Ne. I nije ga trebalo vratiti van i dati drugi žuti Rebiću, potvrdio mi je i to izvor koji ima jako puno iskustva u europskom suđenju. Ne možeš dozvoliti da Zobenica govori da je penal. Nadoknada? Pa budi svjestan da je Dinamo zabio gol i zbog svega i zbog sebe moraš svirat kraj. U tome je stvar da osjetiš te tenzije i on se jako pogubio što se toga tiče. U prvom poluvremenu je trebao spriječiti da se dogodi toliko kartona. Svaki start je dao karton, antipropaganda nogometa i ponašanja.

Podsjetimo, Hadjuk je poveo u golom Šege, a Hoxha je zabio u 12. minuti nadoknade. Završilo je 1-1, ali su repovi krenuli odmah nakon susreta. Dinamo je bodom ostao na vrhu HNL-a.