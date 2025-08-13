Direktor Premier lige 'suđenju stoljeća' Manchester Cityju: Nije bitno jesam li frustriran. Čekam

Izvršni direktor Premier lige Richard Masters pozvao je na strpljenje usred kritika zbog sporog tempa disciplinskog postupka protiv Manchester Cityja koji uključuje 115 optužbi za navodno kršenje financijskih pravila. Engleski nogometni velikan je u rujnu prošle godine osumnjičen za čak 115 financijskih prijestupa između 2009. i 2018. godine zbog čega mu prijeti i izbacivanje iz lige.

"Građani" su osumnjičeni da su svjesno zaobišli financijska pravila kako bi potaknuli svoje sportske ambicije. U tom intervalu City je tri puta osvojio prvenstvo, a nakon toga su uzeli i Ligu prvaka 2023.

Govoreći na događaju povodom otvaranja sezone Premier lige u Liverpoolu, Masters je pozvao na strpljenje, istaknuvši kako je "stvar predana neovisnom panelu koji djeluje autonomno".

- To je u biti neovisno pravosuđe - rekao je Masters za Sky Sports.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

- Oni su zaduženi za proces i njegov vremenski okvir. Oni proučavaju slučaj, odlučuju o ishodu i mi nemamo utjecaja na njega ili njegov vremenski okvir.

Masters se suzdržao od nagađanja o tome kada bi odluka mogla biti donesena, ali je priznao frustraciju oko dugotrajnih pravnih procesa.

- Moja frustracija je zapravo nebitna, samo moram čekati. Pravni procesi rijetko traju kraće nego što ste očekivali. Ali moramo biti strpljivi - rekao je.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Masters se također osvrnuo na nagađanja o održavanju utakmica Premier lige u inozemstvu, nakon što je plan španjolske La Lige za utakmicu između Villarreala i Barcelone u Miamiju dobio odobrenje Španjolskog nogometnog saveza (RFEF).

- Mislim da je pred nama još dug put do toga hoće li se to zapravo dogoditi - rekao je Masters.

Nova sezona Premier lige počinje u petak kada će branitelj naslova Liverpool ugostiti Bournemouth.