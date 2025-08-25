Hrvoje Vejić dao ostavku nakon incidenta na turniru! Trener se ispričao klubovima, negira pjevanje uvredljivih pjesama. "Nije sramota da muško plače, sramota je da mu se skine maskara", komentirao je Jeličić
Dirljiv govor Vejića: Imam sina koji je invalid. Volio bih da može igrati i izgubiti svaki put
Hrvoje Vejić do prošlog je vikenda bio trener mladih igrača splitskog kluba Adriatica, ali je podnio ostavku nakon incidenta na turniru u Čitluku gdje je došlo do naguravanja nakon utakmice za treće mjesto u kategoriji U-12 koju je njegov klub izgubio od Šibenika 2-0. A sve je, kako se čini, zakuhao jedan njegov igrač udaranjem protivničkoga. No Vejić je u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu još jednom opovrgnuo da je nakon utakmice bilo pjevanja uvredljivih pjesama prema Šibenčanina.
- Više u tom klubu nisam zaposlenik. Prije svega, moram se ispričati klubovima Zrinjski, njihovim roditeljima, djeci i navijačima. Isto tako i nogometnom klubu Šibenik, djeci, roditeljima, navijačima i simpatizerima. Ono što se dogodilo poslije su jednostavno izmišljene stvari. Da sam ja s tom djecom pjevao neke pjesmice, rugalice, spominjući neke traktore i freze itd. To je za mene samo bolest. Oni koji me znaju, znaju da ja nisam taj. Znači, ja sam cijepljen od bilo kakve mržnje prema drugome i prema drugoj naciji i prema drugoj vjeri, drugoj nacionalnosti, državi, klubu, navijačima, kluba itd. Znači, to nisam ja - rekao je Vejić i nastavio:
- I iz tog razloga sam morao reagirati ako bude potrebno i sudskim putem, jer one salve uvreda koje su se dogodile u zadnja dva dana prema meni kao čovjeku, kao treneru jednostavno nisu normalne. I ako bude trebalo potražiti pomoć putem suda, ali dobio sam ispriku i objavu gdje se navodi da je ta izjava izmišljena, lažna itd. Naravno, ako će to pomoći tom dječaku.
- Ako će ova situacija pomoći tom dječaku da više ne pravi takve situacije i takve incidente, onda je sve dobro da sve ovo što sam proživio dva dana ima nekog smisla. Ja sam već dvije godine kao trener, pokušavam i zadatak mi je napraviti od njih bolje igrače, ali i bolje osobe i mislim da sam s većinom njih uspio, ali s nekima, nažalost, nisam i mislim da je vrijeme da netko drugi pokuša - govorio je bivši kapetan Hajduka u dahu.
- Volio bih isto da ljude da se malo smire, da i da shvate da je to dijete od 13 godina kojemu se još uvijek stigne pomoći. Ja sam ukazivao već dvije godine na nekakve probleme gdje sam pričao u vjetar, čini se. Ja imam sina od 21 godinu koji u životu nije rekao psovku i kao takvoga sam ga odgajao.
- Isto tako, imam sina od 12 godina koji je stopostotni invalid i kao roditelj bih volio da on može odigrati bilo kakav sport i sve izgubiti. Tako da poručujem roditeljima, trenerima i klubovima da budu malo tolerantniji, da budu sretni što imaju to što imaju i da puste djecu da rastu. Uz pravilno usmjeravanje kroz sport će to biti to, a svaka mržnja na sportskom terenu ne pripada tu, pogotovo u dječjem nogometu.
Joško Jeličić kratko se osvrnuo na njegov monolog rekavši:
- Nije sramota da muško plače, sramota je da mu se skine maskara.
