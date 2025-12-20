ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

U meču o kojem će se još dugo pričati, legendarni britanski teškaš Anthony Joshua pobijedio je youtubera i influencera Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. U nijednom trenutku borbe Paul nije dijelovao kao protivnik dostojan bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka teške kategorije, koji je demonstrirao silu u ringu.

Nakon meča, društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka koja zorno prikazuje surovu realnost profesionalnog boksa. Na snimci se prikazuje Paula u vidno lošem stanju neposredno nakon teškog poraza.

Znojan i okrvavljen, Paul je otvorio usta kako bi pokazao štetu nastalu u ringu protiv razornog udarača kakav je Joshua. Prizor je zaista mučan, nekoliko zubi djeluje oštećeno ili izbijeno, a krv se slijeva niz bradu, miješajući se sa znojem. U pozadini se čuje žamor dvorane i glasovi njegovog tima koji ga pokušavaju ohrabriti, dok mu netko govori da se nasmiješi za kameru.

Foto: Marco Bello

Cijela scena dobiva još dramatičniju notu zbog teksta apliciranog na video gdje sam Paul, vidno ošamućen i dezorijentiran, pita: "U redu je, zar ne?", tražeći potvrdu od svog kuta da ozljeda nije toliko ozbiljna koliko se čini.

Upozoravamo vas kako snimka Paulovih ozljeda može biti uznemirujuća, a možete je pogledati klikom OVDJE

- Dobro se osjećam! Ovo je bilo zabavno, volim ovaj sport. Dao sam sve od sebe, ovo je baš ludo. Bilo mi je fantastično, hvala svim fanovima i zahvaljujem Bogu jer mogu pokazati ovakve izvedbe u ringu. Anthony je odličan boksač, i nalupao mi je guzicu, ali to je svhra ovog sporta. Vratit ću se pobjedama - rekao je Paul nakon borbe te nastavio...

- Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak.

Foto: Marco Bello

Paul nije iznenađen što je izdržao šest rundi s Jshuom.

- Iskreno, nisam iznenađen. Samo sam se umorio. Puno sam se mučio s njegovom masom. Mislim da bih mogao nastaviti s borbom kad bih imao bolju kondiciju. Ali bio je nevjerojatan, baš snažno udara i pokušao sam sve od sebe. Uzet ću malu stanku, šest godina naporno radim, tako da ću uzeti malo vremena za sebe - zaključio je Paul.