ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
Foto: Marco Bello

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je

U meču o kojem će se još dugo pričati, legendarni britanski teškaš Anthony Joshua pobijedio je youtubera i influencera Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. U nijednom trenutku borbe Paul nije dijelovao kao protivnik dostojan bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka teške kategorije, koji je demonstrirao silu u ringu.

Nakon meča, društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka koja zorno prikazuje surovu realnost profesionalnog boksa. Na snimci se prikazuje Paula u vidno lošem stanju neposredno nakon teškog poraza.

Znojan i okrvavljen, Paul je otvorio usta kako bi pokazao štetu nastalu u ringu protiv razornog udarača kakav je Joshua. Prizor je zaista mučan, nekoliko zubi djeluje oštećeno ili izbijeno, a krv se slijeva niz bradu, miješajući se sa znojem. U pozadini se čuje žamor dvorane i glasovi njegovog tima koji ga pokušavaju ohrabriti, dok mu netko govori da se nasmiješi za kameru.

Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: Marco Bello

Cijela scena dobiva još dramatičniju notu zbog teksta apliciranog na video gdje sam Paul, vidno ošamućen i dezorijentiran, pita: "U redu je, zar ne?", tražeći potvrdu od svog kuta da ozljeda nije toliko ozbiljna koliko se čini.  

Upozoravamo vas kako snimka Paulovih ozljeda može biti uznemirujuća, a možete je pogledati klikom OVDJE

- Dobro se osjećam! Ovo je bilo zabavno, volim ovaj sport. Dao sam sve od sebe, ovo je baš ludo. Bilo mi je fantastično, hvala svim fanovima i zahvaljujem Bogu jer mogu pokazati ovakve izvedbe u ringu. Anthony je odličan boksač, i nalupao mi je guzicu, ali to je svhra ovog sporta. Vratit ću se pobjedama - rekao je Paul nakon borbe te nastavio...

- Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak.

Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: Marco Bello

Paul nije iznenađen što je izdržao šest rundi s Jshuom.

- Iskreno, nisam iznenađen. Samo sam se umorio. Puno sam se mučio s njegovom masom. Mislim da bih mogao nastaviti s borbom kad bih imao bolju kondiciju. Ali bio je nevjerojatan, baš snažno udara i pokušao sam sve od sebe. Uzet ću malu stanku, šest godina naporno radim, tako da ću uzeti malo vremena za sebe - zaključio je Paul.

