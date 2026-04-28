Divac iskreno o Draženu: Možda sam ja učinio nešto loše, a da nisam bio svjestan. Teško mi je

Legendarni Vlade Divac (58) gostovao je u podcastu Byron Scott's Fast Break u kojem je pričao o svom odnosu s Draženom Petrovićem. Dvojac je zajedno igrao u Jugoslaviji s kojom su osvajali mnoštvo odličja, a i u SAD-u su bili jedan drugome velika podrška. Međutim, Domovinski rat ih je razdvojio i njihovo prijateljstvo više nije bilo isto.

Sve se prelomilo oko 1990. i početka raspada Jugoslavije. Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva u Argentini, dogodio se poznati incident kada je Divac uzeo i bacio hrvatsku zastavu s terena, smatrajući da reprezentacija treba ostati iznad nacionalnih podjela. Za Petrovića, koji je tada već snažno osjećao hrvatski identitet, to je bio veliki udarac. Taj događaj simbolizirao je širi politički i društveni raskol, a njihov odnos se naglo ohladio i nenadano prekinuo.

Šibenik: Obilježavanje 61. rođendana Dražena Petrovića

- Sjećam se da smo imali utakmicu u Portlandu. Inače bismo se čuli ako bismo igrali tamo ili ako bi oni dolazili u Los Angeles. Očekivao sam da će doći po mene pa da odemo na ručak prije utakmice, ali nije se pojavio. Nakon toga smo imali šuterski trening u dvoranu, prije njihovog. Kad smo završili, očekivao sam da ću ga vidjeti kad izađe na teren. Svi iz ekipe Portlanda su izašli osim njega i pomislio sam da nešto nije u redu.

- Otišao sam do njihove svlačionice i pitao ga: 'Dražene, što se događa?' Odgovorio mi je da su problemi kod kuće te da ćemo obnoviti odnos kad se sve smiri. Rekao sam mu da ne mogu prijatelje imati samo na određeno vrijeme. Nakon toga se više nismo čuli, dodao je Divac.

Nije mu bilo lako nakon što je saznao za Draženovu smrt i indirektno krivi sebe zbog narušenog odnosa.

- Tragedija se dogodila nekoliko godina kasnije. Bilo mi je jako teško. Nisam više dobio priliku razgovarati s njim, ali jesam s njegovom majkom, bratom i obitelji i u tome nalazim mir. Ne krivim nikoga. Možda sam ja učinio nešto loše, a da toga nisam ni svjestan. Teško mi je.

Divac ima dva srebra s Olimpijskih igara, dva zlata i broncu sa Svjetskih prvenstava te tri zlata i dvije bronce s Europskih prvenstava. U klupskoj karijeri igrao je za Prijepolje, Kraljevo, Partizan, Lakerse, Hornetse, Crvenu zvezdu, Sacramento Kingse i umirovio se u Lakersima.