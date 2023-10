Diverzija Torcide u Rijeci: Umra vam je dom, a pokapate igrače

Dva dana nakon što su u javnost sramotne dospjele Armadine naljepnice "Umri Livaja" na bivšem stadionu HNK Rijeke osvanula je osmrtnica i vijenac Hajdukove navijačke skupine Torcide.

Na osmrtnici postavljenoj na istočnom ulazu na Kantridu stoji:

"S ponosom na sve naše nerede, sa sjetom i tugom jer godinama nije s nama, u sjećanju je KANTRIDA. Tvoji su te izdali, al' mi nismo zaboravili! ...Maksimir smo pregazili, a Kantridu zapalili... TORCIDA".

'Pi*ke riječke prodali ste dušu i stadion'

Fotografije su osvanule na službenoj stranici Torcide na Facebooku, a u opisu stoji vulgaran dodatak:

"Pokapate igrače, a umra vam je dom

pi*ke riječke prodali ste dušu i stadion".

Rijeka i Hajduk igraju derbi 11. kola HNL-a na Rujevici ovu subotu od 18.30. Domaćini bi pobjedom izbili na prvo mjesto.

Marko Livaja vraća se na stadion na kojem je u svibnju osvojio Kup s Hajdukom, a desetak dana poslije posvađao se s huliganom koji ga je vrijeđao na treningu reprezentacije. Zbog toga je i napustio momčad uoči završnice Lige nacija, a izbornik Zlatko Dalić u strahu od novih nereda nije ga zvao na rujansko okupljanje. Ipak, vratio se u kadar za predstojeće utakmice protiv Turske u Osijeku i Walesa u Cardiffu.

Na Kantridi je Rijeka igrala do 2015. i prelaska na novi kamp na Rujevici. Trebalo je to biti zamjensko rješenje dok traje renovacija kultnog stadiona podno stijena, no projekt se pretvorio u fijasko i više od osam godina poslije nijedna lopata nije zabodena. Rijeka se u nekoliko navrata vraćala igrati revijalne utakmice u starom domu, gdje treniraju atletičari, a utakmice nižih liga igraju Opatija i Krk.