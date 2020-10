- Sad sam tek saznao tko je Ana Turajeva i zaljubio sam se u njezinu neumoljivu snagu\u00a0- jedan je od komentara.

- Mislim da je prili\u010dno nepravedno izlagati fotografiju zaposlenika koji je samo radio svoj posao, ali nisam iznena\u0111en njegovim postupcima, ona ima sva obilje\u017eja trans-mu\u0161karca - stao je na stranu zaposlenika koji je zbog svojih (ne)razumnih postupaka skoro do\u017eivio javni lin\u010d.

A \u0161to biste vi pomislili da se negdje susretnete sa ruskom diza\u010dicom utega?

.Podsjetimo, na pona\u0161anje osoblja u zra\u010dnoj luci javno se po\u017ealila Turnajeva preko svojih dru\u0161tvenih mre\u017ea:

- Na kontrolnoj to\u010dki me nisu pustili govore\u0107i da mi u putovnici pi\u0161e da sam \u017eensko. Bilo je poni\u017eavaju\u0107e, ukorili su me pred tolikim ljudima u redu. Ispitivali su me o intimnim stvarima. Interesiralo ih je tko sam u \u017eivotu, ali i u krevetu - rekla je Ana za strane medije i dodala:





- Cijeli red putnika gledao je tu anarhiju, a ja sam se osje\u0107ala toliko bespomo\u0107no... Trudila sam se dokazati da sam \u017eena - ka\u017ee. Nakon \u0161to je pri\u010da postala viralna, oglasili su se i iz aviokompanije.

- Ispri\u010davamo se zbog negativnih emocija koje ste pro\u017eivjeli. Takva usluga je neprihvatljiva - rekli su.\u00a0