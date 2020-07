Splićanka Lara u čučnju diže 120 kila: Prijateljica je sigurnija kad zajedno idemo u noćni izlazak

Splićanka s adresom u Zagrebu dvostruka je europska i svjetska prvakinja u bodybuildingu. Ljubav prema ovom neobičnom sportu počela je prije nekoliko godina, a danas je Lara jedna od najuspješnijih na svijetu

<p>Preplanule, nauljene, u oskudnim kupaćim kostimima, često na glasu da koriste steroide. Pod takvim se epitetima vode bodybuilderice koje pamtimo iz američkih filmova. I dok u Hrvatskoj to nije popularan sport, upravo naša mala zemlja u bodybuildingu ima dvostruku zlatnu prvakinju. <strong>Lara Santini </strong>(23) Splićanka je koja je posljednjih nekoliko godina života posvetila teretani, pumpanju mišića i poziranju.</p><p>- Uvijek sam gledala fotografije djevojaka koje se natječu i krenula sam istraživati postoji li takvo nešto u Hrvatskoj. Imala sam slobodnog vremena i odlučila sam se spremiti za natjecanje. Jednostavno sam htjela neko novo iskustvo - priča nam Lara, bivša gimnastičarka i atletičarka koja trenutno studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. </p><p>- Najteže mi je bilo uskladiti sve jer sam radila dva posla i studirala. Nekad sam radila i noćne smjene, ali kada čovjek nešto stvarno hoće, stigne sve napraviti - nastavlja Lara kojoj je teretana postala drugi dom kako bi se mogla pripremiti za državno prvenstvo u rujnu te za europsko i svjetsko, ukoliko joj situacija s korona virusom to dozvoli.</p><p>Osim što radi u njoj, vježba i pet puta tjedno po dva sata. </p><p>- U bodybuildingu postoje različite kategorije, svaka ima svoj standard. Natječem se u kategoriji wellness fitness, a ona traži dominantan donji dio tijela. Zbog toga najviše pumpam noge i stražnjicu - govori nam Lara te priznaje kako u čučnju može dignuti i do 120 kilograma. </p><h2>Voće umjesto čokolade</h2><p>Uz svakodnevne treninge, veoma bitna je i prehrana. U njezinom jelovniku ne postoji čokolada, pizza niti bilo kakav oblik nezdrave prehrane. Rijetko si priušti sladoled i to samo u periodima kad se ne priprema za natjecanje. </p><p>- Rijetko kad eksperimentiram s prehranom jer smatram da se teže suzdržati. Kombiniram zobene pahuljice, jaja, meso, salatu, rižu, tjesteninu i posni sir. Unosim svaku kaloriju u aplikaciju. Sve ovisi o tome želim mi smršaviti, održati kilažu ili se pak udebljati - priča Lara koja se 2019. okitila zlatom u juniorskoj i seniorskoj kategoriji na Svjetskom prvenstvu u Bratislavi. </p><p>- Htjela sam steći samopouzdanje, a na kraju sam pobijedila. Pod šokom sam jer želim to opravdati i ove godine tako da je na meni još veći pritisak. No, treba ostati čvrste glave, biti ustrajan i imati jasan cilj. To je tajna uspjeha - otkriva nam Splićanka s adresom u Zagrebu. </p><h2>'Mama me odgovarala' </h2><p>Veliku podršku pruža joj obitelj i prijatelji, koji na početku i nisu bili tako oduševljeni njezinom karijerom bodybuilderice. Prvenstveno mama. </p><p>- Kad sam joj pokazivala fotografije natjecateljica, morala sam joj obećati da se nikad time neću baviti. Bila je na početku preplašena jer tu i zdravlje igra ulogu. Bodybuilding nije najzdraviji sport. Najbitnije je da imate dobro vodstvo kao ja trenera Borisa Presečkog. Svi su bili u početku skeptični, no kad su vidjeli da sam sretna i uspješna, počeli su me podržavati - govori Lara, a njezina obitelj došla ju je bodriti i u Bratislavu. </p><h2>Stereotipiziranje i steroidi </h2><p>Da ju stereotipiziraju, Lara i sama priznaje. </p><p>- Bodybuilding svi poistovjećuju s muškarcima i muškobanjastim izgledom žena, no to više nije tako. Zbog toga što sam mišićava ljudi očekuju da sam agresivna i napadna, što je moja suprotnost, ali navikneš se na to da te tako ljudi poistovjećuju - govori Lara te nam otkriva kako nikad nije koristila neke zabranjene supstance kako bi napumpala mišiće. </p><p>U slobodno vrijeme, Lara je kao i svaka druga djevojka. Voli čitati, gledati filmove, kuhati te izlaziti van sa prijateljicama.</p><p>- Moja najbolja prijateljica je sitna i mala, tako da se osjeća sigurnije kad idem s njom van. Zna da je u dobrim rukama - smije se Lara koja muku muči s biranjem traperica. One koje su joj dobre u struku ne može navući preko kvadricepsa, a one u koje stane prevelike su joj u struku, no kako i sama kaže, sve su to slatke muke. </p><p> </p><p> </p><p> </p>