'Djed Mraz' došao je u MMA da smršavi, bavi se bazenima, sad ide po pojas perolake u Zaboku

Dobar dan, jesmo dobili gospodina BAžanta ili BažAnta? Ma ne znam ni sam, to ti je češko prezime. Došli su u okolicu Daruvara i prezime je od tamo, a kad sam imao prvi meč u Češkoj su tamošnji mediji najavljivali lov na Bažanta, da bih ja kasnije saznao kako to na češkom znači 'fazan', javio nam se dobro raspoloženi borac iz pulskog Trojan Teama Daniel Bažant (30, 5-3) koji će ove subote predvoditi 'FNC 5' priredbu u Zaboku.

Finalist prve sezone FNC 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige nastupao je u raznim organizacijama, ali i u kavezu trenutačno najbolje europske - KSW-a. No, da ne znate da je Daniel borac, vjerojatno bi 'na prvu' dobili dojam da se radi o mirnoj osobi koja s tim nema nikakve veze. Tako me majka nakon posljednje FNC-ove konferencije za novinare upitala 'tko je ovaj dečko i zašto se on tuče s drugim ljudima, jer on u to ne spada'.

- Mislim da nijedna mama nije s tim oduševljena. To je jednostavno tako, kad uđeš u kavez, to je nešto drugo. Netko ima ispušni ventil da se napije pa radi nešto, a 90% nas koji se borimo smo vani normalni jer drugačije ne možeš uspjeti, jer prvenstveno moraš biti kvalitetan čovjek, to što se kasnije prodebiliziraš, oni su druga sorta. Ali u većini slučajeva su svi ti dečki koji su nešto postigli, pogotovo u ovim sportovima pristojni, kulturni i dobri - objasnio je Daniel.

'Tati sam skidao željezne kopče s remena'

Danas je svoj čovjek i vlasnik tvrtke, a nekad nije bio tako miran. Dapače, bio je, rekli bi naši stari, 'živo dijete', ali znao je kakva je stega kod kuće

- Bio sam miran samo u stanu i kad bih spavao. Starci su mi dolazili u školu i nikad me nisu pravdali 'moje dijete nije ovo'. Tata bi došao i pitao što su napravili. 'Razbili su vrata' kaže učiteljica, a moj tata uzvraća 'Daniel ako to nije napravio, onda je sigurno sudjelovao'. Nije im bilo jasno jer sam doma bio dobro dijete. A tata je bio vojnik - napomenuo je Bažant pa se samo nametnulo pitanje kako je tata reagirao na takve stvari:

- Znaš kako je reagirao. Bio je dan časti kad je morao ići vraćati kožni remen u vojsku, ja sam doma pucao iz topova od sreće. Znao sam s vremena na vrijeme da ću dobiti batine pa sam mu rezao željezne kopče na remenu. Bio sam dijete, bila mi je to dobra fora, iako sam onda dobio još jače - smije se 'Trojanac'.

Kako je bio nestašan, pokušao je i nadmudriti vojnika, pa je naučio da mangupstvo ima svoju cijenu.

- Imao sam sedam, osam godina, ne znam što je točno bilo jesam li ukrao nešto u dućanu ili takvo nešto. Bilo je ljeto, obukao sam sedam kratkih hlača pa još nešto na to. Šibao me, ja nisam reagirao. Kad je shvatio što se događa, onda sam dobio po nogama pa više i nije bilo smiješno.

Učenje mu nikad nije predstavljalo problem, ali nije mogao biti na jednom mjestu pa je to često rezultiralo 'topovima' u imeniku.

- U trećem osnovne je neka učiteljica došla na zamjenu i pitala me što želim biti, ja sam htio biti ležeći policajac jer mi je bilo logično - da ležim i dobivam novce. Uvijek sam imao petice i četvorke iz ispita, ali jedinice iz zalaganja. Upisao sam srednju školu za strojarskog tehničara. To sam završio, ali i nije da me to zanimalo. Pa tko sa 14 godina zna što bi radio u životu, još si dijete, a trebao bi se opredijeliti za cijeli život - pojašnjava pulski borac.

Preko viška kilograma do MMA-a

A kako je završio u MMA-u? Zaobilaznim putem. Kao i mnoga djeca isprobavao je 'sve živo', a na kraju su je za sve nekako 'zaslužan' - višak kilograma.

- Kao klinac sam trenirao karate u Puli, ali bili su tu još uglavnom nogomet, rukomet, a onda sam u jednom trenutku trenirao džudo i prešao na boks i cijelu srednju radio boks. Bio sam u juniorskoj boksačkoj reprezentaciji i trenirao sam do 19. godine i odmah sam imao 'crnu rupu' od treninga. Ali, uvijek sam igrao nogomet i imao neke kondicije. Kad smo igrali, pošto sam imao višak kilograma, presjeklo me na početku, ali sam se s vremenom pridobio natrag. A taj jedan put me presjeklo i više nije bilo natrag pa sam rekao da je dosta. Stao sam na vagu, imao 102 kile, to je kraj priče - objasnio je pulski borac.

A kako bi smršavio, zaputio se u pulski Trojan gdje je i krenula njegova MMA priča.

- Prvi put sam 2011. ili 2012. već tamo krenuo trenirati i u dva tri mjeseca sam pao na 75 kila. Ali onda mi je došla sezona pa sam radio i sve pustio pa sam se opet vratio na ljeto 2016. Došao sam s ciljem da opet skinem kilograme, počeo sam u amaterskoj MMA grupi.Uvijek je kad uđeš u Trojan krajnji cilj doći u profi grupu koju Zelg trenira, a tamo nisi mogao upasti samo tako, nego samo oni koji su se istaknuli.

Nije došao tamo radi nekom ambicijom za karijerom u MMA-u, ali s Zelgom Galešićem je odlučio prijaviti se na 'Armagedon' turnir u organizaciji Fight Nation Championshipa u kojem je došao do finala. Prvo je u četvrtfinalu bio bolji od Nine Škrijelja, a od spomenutog je borca izgubio u finalu. Suci su ga diskvalificirali zbog ilegalnih udaraca laktom u potiljak.

- U prvom trenutku sam mislio da ga nisam udario u potiljak jer nisam vidio. Napipao sam mu ruku glavom i nanizao laktove kad sam osjetio. I ne radi se tu o tim laktovima, nego se radi da se on digao i normalno prošetao do kuta i nakon toga je padao po kavezu. Ili je ili ti nije nešto, da je htio nastaviti bi se meč nastavio. Pričali smo poslije, rekao je da će biti revanš, ali on trenutno ne postoji, to je za mene završena priča, ako se želi opet boriti sa mnom mora se opet dokazati.

No, i prije finala 'Armagedona' je Daniel dobio priliku u poljskom KSW-u gdje je nakon hrabre predstave izgubio armbarom u trećoj rundi, a odmah nakon toga dao upečatljivu izjavu.

- Htio sam mu otkinuti glavu pa me on natamburao malo u prvoj, pa me malo natamburao u drugoj rundi i završio u trećoj. Htio sam, ali on je bio bolji - rekao je tad 'Bagi' za FIGHTROOM.

A nakon toga je pobijedio Giovannija Rivettija nokautom u Osijeku. A bilo je to prvi put da smo vidjeli i pomalo ljutog Bažanta jer je njegov protivnik pao na vagi. A s obzirom na to da je on oduvijek imao problema s kilogramima, možda bi i nekako logično bilo da se 'muči' na vagi, ali to nikad nije bila situacija.

- Vaga je većim dijelom psiha. Radije ću ne znam kako umrijet u meču nego pasti na vagi, to mi je sramota i nepoštivanje organizatora, protivnika, to mi je katastrofa. Već dva i pol tjedna prije meča kreće panika, imam 77-78 kila i uvijek se izračunam tako da ako ne uspijem koji dan odraditi kako spada da stignem nadoknaditi. A što se tiče Zelga, mislim da bi me izbacio iz auta negdje da padnem vagu. Da on zna da ću pasti na vagu, on bi se okrenuo i otišao - objasnio je svoju 'motivaciju'.

A što se tiče motivacije, većina boraca govori kako im je cilj doći do UFC-a, uzeti novac ili neku titulu, ali kod 'Bagija' to jednostavno nije tako.

- Nisam još uvijek iskreno osjetio da sad ja želim nešto napraviti posebno. Ja to volim, to mi je gušt, rekao sam Zelgu kad mi kaže da nas je netko zvao iz FNC-a, KSW-a, 'onog trenutka kad ja tebi kažem za koliko para, to će biti moj zadnji meč'. Kad sam upao na Armagedon, sve je to bilo idem jer... Jer idem. Ništa od toga mi nije bilo ni u planu, niti sam imao cilj, volim to. Sigurno da je fora taj pojas i sve, ali te neke stvari mi jednostavno nisu od presudnog interesa. Nekad sam se borio za 100 eura, borit ću se za 10.000, za 100.000. To mi nikad nije bila motivacija jer novac koji zaradim u jednoj borbi ja zaradim za mjesec dana na poslu, možda i prije, ovisi o borbi.

Obiteljski posao, vlastiti biznis i - Djed Mraz

Dok je u kavezu bez milosti, izvan kaveza je pravi zafrkant, ali i veliki radnik. Naime, Daniel ima svoju tvrtku za organiziranje dječjih rođendana i zabava, ali i tvrtku za postavljanje bazena. I u cijeli je posao krenuo dosta mlad.

- Otvorio sam tu firmu 2011., a prije toga sam radio u jednoj firmi za bazene i sve je bilo okej, bivši šef je bio jako dobar čovjek, ali loš šef pa ti je kao klincu nekad bitnija pohvala od neke plaće. Riješio sam mu problem od sto i nešto tisuća kuna, a on nije ništa rekao na to, nego se okrenuo i otišao i tu mi je prekipjelo. Onda sam otvorio nešto samo za sebe i išao malo po malo, uvijek sam unaprjeđivao posao i nikad tu nije bila fora da idemo 'uzeti sto kuna', a to se vidjelo sad u koroni i na kraju smo opstali. Imam i svoju tvrtku u kojoj je zaposleno 10 ljudi i bavimo se postavljanjem bazena - govori Daniel pa objašnjava kako je došlo do obiteljskog biznisa u 'Zemlji zabave':

- Mama i tata su mi davno organizirali disko, a moj je 11. rođendan bio u prostorijama upravo tog diska. U jednom trenutku su rekli da je bilo super, zašto to ne bi mi organizirali za druge jer je su se tad u Puli popularizirale takve zabave i bilo ih je sve više.. Još kao mali sam radio s njima pa smo se preselili u neki drugi prostor, a u jednom trenutku smo znali imati 120 - 130 rođendana mjesečno, svaki dan po dva rođendana i vikendom po četiri rođendana.

A sve to odvelo ga je i u 'vode Djeda Mraza', čije odijelo oblači prije Božića. Za tu je ulogu zaslužan otac.

- On se u blagdansko vrijeme uvijek odijevao kao Djed Božićnjak, a ja sam samo nastavio obiteljsku tradiciju. Prvi put sam kostim obukao s 18 godina. Ni djeca ne vjeruju da sam opasan. Radio sam na jednom rođendanu, djeca nisu slušala pa ih je jedna od naših studentica upozorila, pokazala na mene i rekla da sam opasan barba. Jedna djevojčica je prišla, odmahnula rukom i rekla: 'On je dobar kao mala maca'. Takva su djeca, najiskrenija, ha-ha.

Ipak zbog svih poslova i životnog iskustva koje je skupio, na neke stvari gleda drugačije nego mladi borci.

- Zahvaljujući tome možda se mogu i toliko bezbrižno boriti. Kod Zelga sam došao s 25, 26 godina. Kod njega sam možda par godina, a onog trenutka kad sam si posložio život sam rekao da sad mogu i za sebe nešto napraviti. Da nisam tad imao tu neku 'sigurnost', ne bi nikad ušao u MMA - jasan je Bažant.

Ima nekoliko ljubavi u životu, a jedna od njih je svakako i splitski Hajduk. Još je kao mladić išao na utakmice s Torcidom.

- Kao klinac ideš sve probati. Bio sam dijete koje se usudilo sve probati, kad nešto vidim, ako sam to htio, nema tog remena koji me mogao kazniti. Bio sam i u Podgorici protiv Budućnosti i bježao od doma na utakmice, sad se nikad ne bi potukao zbog toga jer ne znam, netko navija za Dinamo. A to je nekad bila ludnica, kao dijete si zaluđen nekim idealima, sad to neki novi klinci rade. Rodio sam se u Splitu i jednostavno je ta Torcida i Hajduk taj cijeli život, nekad si više u tome i odeš za svima jer u tom trenutku misliš da je to to. Ali kad dođe obitelj je druga stvar. Nisam bio na utakmici od korone, ali do prije korone sam često išao na utakmice. Moraš doživjeti taj sjever i to te samo vuče - rekao je Danijel.

Ali, srce ga vuče i u kavez. Obujam posla je velik, a tu je i djevojka Vanesa koja mu je velika podrška i pomoć.

- I cura i starci i posao pati. Stalno smo skupa, ona meni nikad ne smeta, uvijek je sa mnom i stvarno mi je prava podrška. Nekad ti puno znači i to kad sam recimo u ovoj fazi skidanja kilograma kad idem posao trening posao pa me doma već čeka skuhano, riješeno - govori 'Bagi' i nastavlja o tome kakav je u fazi skidanja kilograma o kojem ovisi mnogo stvari:

- U tome ovisi sve, kad se dižeš, kad legneš, a kamoli stres na poslu. To je najstresniji dio, neki put sam možda i previše živčan na radnike kad to skidam, ali znaju već svi. Dogodi se da neki put tu nervozu izbacim na djevojci ili roditeljima, na onima kojima ne bi trebao, ali osjeti se da 'nisam normalan'. No, sve smo mi to dobro posložili.

A stvari su se trebale dobro posložiti jer je pred njim najveći izazov u karijeri. 'Uletio' je na 'FNC 5' priredbu u Zaboku umjesto ozlijeđenog Filipa Pejića, a sad ga u glavnoj borbi večeri i okršaju za FNC-ov pojas perolake kategorije čeka Rony ‘Jason’ Mariano (37, 15-9-1) koji je svojevremeno bio pobjednik UFC ‘Ultimate Fightera’ Brazil i bivši član najjače svjetske organizacije UFC-a.

- Ja ću biti nezgodan svakome, a jednostavno hrvači će me toliko neutralizirati da će to biti strašno i vjerojatno će to tako biti cijeli život. Mislim da dosta jako udaram za svoju kategoriju. Idemo na to da sam nešto malo mlađi od njega i da ću biti eksplozivniji od njega. A sad, treba vidjeti. Iskusan je sigurno - govori Daniel koji, logično, neće otkrivati sve što sprema za Brazilca, ali ima i jedan motiv više jer je naišao na informacije da je 'Jason' imao problema sa sudom zbog nasilja nad ženama:

- Ja to stvarno ne volim. Zna se da oko ničega nisam radio neki hype osim toga što stvarno želim. Jedini put kad sam nešto napravio je na vaganju s Talijanom jer je pao vagu. Otišao na vagu i skinuo u sat vremena 100 g i tu sam malo izgorio na njega, a za Škrijelja sam htio revanš. A ovo ne mogu uopće vjerovati, što ti mora biti da se dovedeš do toga da tučeš ženu. Budimo realni, ne može te netko toliko iživcirati kao cura, žena, ali to se ne radi pa to je nepojmljivo da nekome padne napamet. Da vidim da netko tuče djevojku, zaletio bih se pa makar nastradao, ne mogu to zamisliti da netko tuče ženu. Moraš imati prijatelja i podršku, a stvaraš osobu koja će se radi straha ponašati i to mi je baš teški užas, to su jadnici i slabi ljudi.

Već je svojevremeno rekao da mu je želja osvojiti pojas u FNC-u, ali s obzirom na životnu situaciju, koje su ambicije u kavezu za nastavak karijere?

- Naravno da bi se htio boriti sa najboljim borcima da vidim gdje sam u odnosu na njih da vidim kako to izgleda na velikoj sceni, ali da imam neku želju poput UFC-a da ću se ubiti ako ne uđem ili bilo što, to ne - objašnjava Daniel.

Svjestan je koliki ga izazov čeka u subotu, a Dražen Forgač već mu je obećao obranu titule u Puli dođe li do toga. O MMA-u će više govoriti u kavezu 26. ožujka, a za kraj je ostalo jedno pitanje koje zanima cijelu Hrvatsku. Hoće li Hajduk biti prvak?

- Ovako. Naravno da bih volio i da nakon 20 godina mi je životna želja da Hajduk postane prvak, ali mislim da to ove sezone još neće biti. Nije prirodno da od borbe za četvrto mjesto i ulazak u Europu ide se na prvo mjesto i da to svi očekuju. Želja postoji, ali mislim da to ne može tako biti. Ne zato jer Hajduk nije dovoljno dobar, nego im treba koja sezona da se uhoda ekipa s dobrom ekipom kao sad, ali još nije tu mentalitet da su oni ti prvaci. Samo treba malo vremena i prilike - zaključio je pulski borac.

A rekla bi njegova ulazna pjesma, 'sve će biti u redu, opusti se i uživaj u letu'...

