Djed se prije tri godine kladio na unuka i dobit će 142.000 kn

Prepoznati nogometaša koji će jednom biti reprezentativac nije baš lagana stvar. Neki, međutim, imaju oko za to. Poput djeda engleskog reprezentativca Lewisa Cooka.

Veznjak Bournemoutha pozvan je u englesku reprezentaciju za pripremne utakmice protiv Nizozemske u petak i Italije u utorak, a njegov djed bi mogao zbog toga zaraditi 145.000 kuna. Ali samo pod jednim uvjetom, ako Cook i zaigra za Engleze. Djed Trevor u unuku je prepoznao budućeg reprezentativca još prije tri godine kad je Cook kao 18-godišnjak bio između prve i druge momčadi Leedsa.

Trevor je ušetao u kladionicu i uplatio 4200 kuna da će mu unuk do 26. godine zaigrati za Englesku. Cook je već i prije dobio poziv u reprezentaciju, no još uvijek čeka na prve minute. To bi se trebalo dogoditi u iduće dvije utakmice, ali čak i ako ne uđe u igru njegov djed ne mora strahovati za dobitak.

Lewis ima tek 21 godinu, a oklada vrijedi da mora zaigrati za 'Gordi Albion' prije 26. rođendana. Dovoljno vremena da djed Trevor unovči svoju vjeru u unuka.

- Mislim da više nije pitanje hoće li Trevor zaraditi na uplati, već kad. Cook igra odlično cijelu sezonu i zaslužio je poziv. Zaista se nadamo da će dobiti i prve minute - kažu iz kladionice u kojoj je djed uplatio listić.