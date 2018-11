Do Wembleyja možete za 1.250 kuna, HNS pustio još ulaznica

"Vatreni" su nas sinoć podsjetili na to kako smo se osjećali tijekom ljeta. Vratile su nam se najjače emocije koje smo proživljavali tijekom njihovih pobjeda u Rusiji, a onda i ponos zbog osvojenog srebra.

Hrvatska je sinoć ponovno pokazala da je svjetska sila. Da nikakva Španjolska nije bolja, da ne postoji momčad koju oni ne mogu srušiti.

A najljepši završetak ove prekrasne nogometne godine možemo imati u nedjelju na legendarnom Wembleyu. Hrvatska sama odlučuje o svojoj sudbini, a za prvo mjesto u Elitnoj skupini Lige nacija, trebat će nam pobjeda protiv Engleza.

Ako ste se u posljednji tren odlučili putovati na utakmicu, izračunali smo koliko bi vas to moglo koštati.

Ulaznice od 385 kuna, najjeftiniji letovi iz Beča

Najprije dobre vijesti - Hrvatski nogometni savez je omogućio dodatnu kvotu ulaznica za utakmicu, a one se mogu kupiti putem interneta OVDJE još samo danas do 23:59 sati. Cijena ulaznica za iznosi 385 kuna. Tako kupljene ulaznice preuzimaju se osobno na Wembleyu na dan utakmice, a jedna osoba može kupiti najviše šest ulaznica.

Iako bi trebali požuriti ako još uvijek niste ugrabili svoj vrijedni primjerak papirića, ne trebate paničariti ako karte ne kupite preko HNS-a jer još uvijek nešto ulaznica ima u prodaji i preko engleskih stranica, iako je Engleski nogometni savez objavio da je Wembley - rasprodan! To znači da će "kockasti" igrati pred 90.000 gledatelja!

Jedan od najuglednijih engleskih sajtova za prodaju ulaznica nudi ih po cijeni od 42 funte, što je oko 350 kuna. Međutim, u trenutku pisanja članka dostupna je bila samo jedna ulaznica po toj cijeni. Nešto više ih se nudi po cijenama od 82 funte (688 kuna), a najskuplje koje su u prodaji koštaju 150 funti, odnosno 1258 kune.

Računajte da će vam trebati novac i za prijevoz do Londona. Hrvatski aerodromi su u ljetnoj sezoni povezani redovnim linijama s Londonom, ali ne i u zimskoj. Stoga vam je najbolja opcija koristiti neki od aerodroma iz susjednih zemalja. Ako bi ste se odlučili na putovanje u subotu, te na povratak u ponedjeljak, najjeftinije su avionske karte iz Beča (već od 566 kuna za povratni let). Za putovanje iz Zagreba do glavnog grada Austrije će vam automobilom trebati oko četiri sata, ali ta je opcija skuplja. Puno je jeftinije putovanje autobusom koje traje oko pet sati, a cijena karte u jednom smjeru je 150 kuna.

Prihvatljive cijene nude i aerodromi u Veneciji (od 874 kune) i Budimpešti (od 889 kuna) dok se za povratni let iz Ljubljane mogu pronaći karte po cijeni od 1.349 kuna.

Dakle, ako ugrabite ulaznice s HNS-a po cijeni od 385 kuna, iz Zagreba otputujete do Beča s autobusom za kojeg je karta u jednom smjeru 150 kuna, pa se ukrcate let za London (povratna karta 566 kuna), bez smještaja bi vas odlazak na utakmicu koštao 1.251 kunu.