Dobili smo novog Perišića, ali veliki je minus neigranje Bašića

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija remizirala je u čudesnoj golijadi s vršnjacima iz Engleske (3-3). Pokazali su izabranici Nenada Gračana napokon fajterski gard, želju i glad za utakmicama u nacionalnome dresu.

Bodom smo izbjegli onaj crni scenarij, ipak nismo najlošija reprezentacija kontinentalne smotre. Moramo biti pošteni i reći da ti Englezi vrijede vrtoglavih 305 milijuna eura, a naša momčad tek 78 milijuna. Vraćali su se naši iz rezultatskog ponora u tri navrata i još jednom pokazali da se srcem može nadoknaditi manjak kvalitete.

Prioritet je A reprezentacija

Pričalo se cijelo vrijeme da su cilj Olimpijske igre u Tokiju, ali zapravo ovaj Euru moramo promatrati kroz nešto drugačiju prizmu. Ipak je ovo izlučno natjecanje za A selekcije, filter koji nam daje ono najbolje što generacija neke države posjeduje.

Naravno da je nastupe naših 'mini vatrenih' jednim okom pratio i izbornik A selekcije Zlatko Dalić koji je u Nikoli Vlašiću, Josipu Brekalu, Ivanu Šunjiću i još ponekom igraču dobio igrače za 'kockasti' dres.

Neki su i podbacili, napose Alen Halilović koji je ipak nosio kapetansku vrpcu oko ruke, ali zanjega je ta vrpca bila poput omče oko vrata. Nije Halilović demantirao sve one koji mu stavljaju etiketu vječnog talenta, a još gore, sputao je reprezentaciju u ključnoj utakmici na otvaranju Eura protiv Rumunjske (4-1).

Nenad Gračan u utakmici s Engleskom dao je priliku gotovo svima. Htio se dečkima revanširati za rad na pripremama. Moramo biti pošteni i reći da bi igrači imali kudikamo veći odmor i da su tijelom već mogli biti na plažama kao neki, a ne samo mislima. Treba čestitati na poštenoj borbi protiv skuplje i razvikanije momčadi.

Također, Gračan je, ako ostane izbornik U-21 reprezentacije, lagano već razmišljao o jesenskim kvalifikacijama za Euro 2021. u Sloveniji i Mađarskoj.

Mogao je protiv Engleza vidjeti sjajnog ratnika Sandra Kulenovića kojeg nije uzalud posuđivao Juventus. Mogao je vidjeti sve nedostatke nestašnog Lovre Majera s kojim se još puno mora raditi kako bi došao na razinu kakva se od njega očekuje i do koje zasigurno može doći.

Bašić zaleđen na klupi

Svi bi mi željeli da svaka generacija naših nogometaša izbacuje hrpu talentiranih i na europskoj razini konkurentnih igrača, ali koliko u nogomet ulažemo toliko i dobivamo. Ponekad i više od tog. Moramo biti svjesni da je Hrvatska mala država i da je apsolutno neizdrživo da bez pravog sustava izbacimo više od 3-4 top igrača kao što je to u ovoj generaciji bio slučaj.

Većina ovih igrača igrat će i u idućim kvalifikacijama, a Nenad Gračan sada se pobliže upoznao s njima, dao im priliku na vrijednom natjecanju te zna što u budućnosti može od njih očekivati.

Ako moramo izdvojiti neki minus, osim onog rezultatskog, onda bi to bilo neigranje sjajnog ljevaka Tome Bašića iz francuskog Bordeauxa. Nedostajali su na ovom prvenstvu ubačaji, a to je Bašićev najveći forte. Gdje je zapelo, to će možda Gračan jednom razjasniti.