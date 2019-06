Vlašić zabio gol pa se ozlijedio! Iznijeli ga s terena na nosilima

Niksi je još jednom pokazao klasu, ali protivnici mu neće moći čestitati na majstorijama jer je s terena iznesen na nosilima. Pokazao je odličan smisao za završnicu i zasluženo zabio svoj drugi gol na prvenstvu, ali onda prilikom slavlja samo je zamolio suigrače da ga ne diraju jer je znao de je nešto pošlo po zlu s desnim skočnim zglobom.

Sjedio je Vlašić i čekao ulazak naše medicinske službe, a još nije poznato što se dogodilo s najboljim hrvatskim mladim reprezentativcem. U jednom lošijem izdanju na Europskom prvenstvu dva su imena pokazala kako za njih svakako ima mjesta na Dalićevom popisu. Vlašić je nakon gola Rumunjima zadao mnogo problema Francuzima, koji su ga i duplirali, a on je u mnogim situacijama izlazio kao pobjednik.

Protiv 'gordog albiona' držao je sredinu terena i pokazao da je bolji od mladih pojedinaca iz premierligaških momčadi, no nije bilo sreće. Za glavu su se hvatali u Rusiji, znaju Moskovljani kakav potencijal leži u mladom Splićaninu, a nakon što su dali 15,7 milijuna eura Evertonu nikako ne bi željeli da je ozljeda ozbiljnije naravi. Nadamo se kako je taj problem samo lakše naravi...

Uz rame Nikoli Vlašiću drugi je 'heroj' - Josip Brekalo. Nije mu problem doći na Dalićev ni Gračanov poziv, za njega nema umora, igra i ozlijeđen na vlastitu odgovornost. Koliko je ambiciozan pokazao je i istupom u kojem traži odlazak iz Wolfsburga neće li dobiti više minuta na terenu, jednostavno željan je nogometa i dokazivanja.

Nakon ozljede protiv Rumunja, malo je iznenađenje bilo njegovo pojavljivanje na terenu protiv Francuza. Ali i s fizički moćnijim pojedincima pokazao je svoj borbeni duh. Njegova kvaliteta nije upitna, a s dva gola Englezima porasla je i njegova cijena. Tako bi u Wolfsburgu na račun toga mogli dobiti koji milijun više, a naš će reprezentativac možda dobiti priliku i u seniorskom sastavu pokazati što zna.

Još jedno veliko natjecanje je iza 'mini vatrenih', a moramo priznati kako smo očekivali više. No, bilo kako bilo Hrvatska pakira kofere s bodom iz zadnje utakmice (3-3). Ostaje enigma zašto nije zaigrao i Toma Bašić koji je među pojedincima s najviše prvenstvenih minuta u tekućoj sezoni, no to je pitanje za Nenada Gračana.

Budućnost hrvatske reprezentacije kvalitetom nije upitna - ovi igrači imaju potencijala i od njih se očekuje dodatni iskorak. A kraj vođa u vidu Vlašića i Brekala to bi trebali i napraviti...