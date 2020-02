Dobio ime po papi, uzor mu je Ronaldo, a zabija za Hajduk...

Rijetku privilegiju imaju treneri Hajduka da u trenutku krize mogu ući u svlačionicu B momčadi i iz nje izvući igrača koji će u par nastupa postati standardan te za neko vrijeme klubu osigurati unosan inozemni transfer. Tko drugi može posegnuti za jednim Bradarićem, Palaversom, Leticom, Vlašićem, Pašalićem... sutra i Stipom Radićem, Jakovom Blagaićem, pa i Leonom Krekovićem (19), novim adutom koga je Tudor izvukao iz 'maca' i predstavio ga ove zime navijačima Hajduka.

No da bi uspjeli, mladim igračima treba i ponešto sreće, baš poput Krekovića koji je u Turskoj dobio priliku nakon što se u prvom prijateljskom susretu protiv Grasshoppersa zarana ozlijedio Jairo. Kreković je dobio priliku i iskoristio je! Već u idućem ogledu s Honvedom zabio je svoj prvi gol, odmah potom Vardaru još dva, no više od golova i dobrih igara Tudora i njegov stožer osvojio je pristupom i zalaganjem na treninzima, kao i sjajnim fizičkim predispozicijama.

- Kreković ima fiziku na nivou top igrača. Njegovi sprintevi su fenomenalni, uz to je pokazao i kvalitetu. Drago nam je da je potvrdio to u ovih deset dana, što smo i prije čuli o njemu - kazao je nakon priprema Tudor.

Poziciju koju je izborio na pripremama Kreković je zadržao i na početku sezone, redovito je u Tudorovim kombinacijama, u Varaždinu je izborio penal, nastupio je i protiv Lokomotive i protiv Slavena, a prvi je put započeo utakmicu u postavi protiv Gorice, koju je Hajduk deklasirao 6-0, a prvi gol je (opet!) postigao Kreković.

Zbunjeni obrambeni igrači Gorice pokušali su uhvatiti Caktaša i Krekovića u zaleđu, no VAR je potvrdio da je gol Krekovića ipak regularan. Postigao je mladi napadač još jedan gol u drugom dijelu, bio je to prekrasan projektil s ruba kaznenog prostora u rašlje Kahlininog gola, no VAR je ovoga puta bio neumoljiv, gol je poništen zbog ranijeg zaleđa Juranovića u istoj akciji.

Iako je odigrao svega četiri utakmice, danas se navijači Hajduka redom pitaju tko je Leon Kreković, momak neuobičajenog imena, ali i životnog i nogometnog puta. Leon je Hajdukov 'milenijalac', rođen je 7. svibnja 2000., na dan splitskog zaštitnika sv. Duje u Kninu, u koji su se njegovi roditelji nakon rata doselili iz BiH. Mogao je, eto, postati i Duje, ali su mu roditelji nadjenuli ime Leon po svetom Leonu Velikom, vjernicima poznatijem kao papi Lavu 1. Krekovići su praktični vjernici i vjera u Leonovu životu igra važnu ulogu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako ga Hajduk još uvijek drži podalje od mikrofona, saznajemo da po svemu podsjeća na svog idola Cristiana Ronalda (35), zbog koga je i izabrao broj 7 na dresu. Obojica igraju na sličnoj poziciji, obojica se koriste i desnom i lijevom nogom, obojica obraćaju veliku pozornost i brinu o tjelesnoj pripremi i prehrani, obojica su jako brzi... Na koncu, imaju i slične frizure i zaziru od tetovaža!

- Cristiano je jedan i jedini, to kako on radi na sebi mora biti primjer svim sportašima. A što se tiče tetovaža, tijelo je hram Duha Svetoga i ne treba ga ničim štetiti - kazao je mladi napadač, čiji je životni moto: "Naporno radi u tišini, neka uspjeh bude tvoja buka". Koliko je brz možda i najbolje svjedoči da mu je izmjerena brzina od gotovo 35 km/h...

Treba i to napomenuti, u niželigašu Dinari iz Knina snimio ga je Boris Marin, trener i scout Hajduka koji je otkrio i mnoge druge talente prije njega, a koji je na žalost od nedavno u mirovini. S 12 godina doveo ga je na Poljud, i tu se probijao kroz sve uzrasne kategorije dok ga Tudor nije preselio među seniore.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon Gorice Kreković je kratko kazao kako je za visoku pobjedu Hajduka najzaslužnije to što su igrači na terenu ispoštovali sve zahtjeve trenera Tudora. A što se tiče poništenog gola od strane VAR-a samo je slegnuo ramenima:

- Šteta, bio je lijep gol, ali zato je tu VAR. Kao što mi je priznao prvi gol, tako mi je poništio drugi. Ništa, idemo dalje...

S terena su ga navijači ispratili pljeskom.

- Drago mi je da su došli u tako velikom broju, drago mi je i da su me ispratili pljeskom, ipak su ovo moje prve minute u ozbiljnom nogometu, i nadam se da će tako nastaviti i dalje, njihova podrška mi je veliki motiv.

Hajdukov Ronaldo? Svakako je to pretjerana usporedba, no da jedan mladi igrač na početku karijere ima za uzora takvog profesionalca, koji je upornim radom i odricanjem postao jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa, to je za svaku pohvalu. Baš kao što su za pohvalu i Leonovi prvi nastupi u dresu Hajduka.