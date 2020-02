'Puno toga truje atmosferu oko kluba! Ima i interesnih skupina'

Čestitke igračima, oni su uvijek najbitniji, lijep rezultat, puno šansi, lijepih golova, i nova doza samopouzdanja za momke, drago mi je najviše zbog njih, kazao je trener Hajduka Igor Tudor na početku jedne jako neobične press konferencije, koja je bila 'naslonjena' na izjavu sportskog direktora Marija Stanića o tome da se klub destabilizira prenošenjem krive slike u javnosti.

Krenuo je Tudor s pohvalama, od mladog Krekovića, preko Dimitrova koji je zaigrao na poziciji libera i dobro surađivao s Mujakićem i Ismajlijem, pa Caktaša koji je Jairu prepustio izvođenje penala..., a onda je započeo monolog koji je u stvari bio samo nastavak onoga što je par trenutaka ranije novinarima rekao Mario Stanić.

- Momci su dobri, taj pritisak koji nosi cijeli klub zadnjih tjedan dana, priča koja je bila loša i pretjerana, nije ni njima lako. Ali ako se ne mogu nositi s pritiskom, ne mogu ni igrati ovdje. Lako je za mene, ja imam utakmica u nogama i lakše ću to podnijeti nego u prvom mandatu, ali ova priča od prošloga tjedna mi se ne sviđa. Znam da će mi neki reći da radim svoj posao i ne bavim se time, ali moram, kad se netko bavi tobom i ti se moraš baviti njim. Ja nisam ni najbolji ni najlošiji trener, ima i boljih i lošijih od mene, kad sam došao i rekao da je situacija dosta lošija nego prije, dosta vas se začudilo. Mislio sam baš na ovo - kazao je Tudor, referirajući se na izmišljenu priču kako su u prošlom tjednu Mijo Caktaš, Darko Nejašmić i Jakov Blagajić izostali s treninga i utakmice fingirajući temperaturu i virozu.

Nastavio je u jednako oštrom tonu.

- Ima oko Hajduka interesnih skupina, a na nama je da branimo klub... Jedna je strana priče koju vam je Stana objašnjavao, ali ima i druga strana, da neki zbog ega i bitnosti da budu u nekim mišljenjima drugačiji od drugih, kao znaju što je dobro za klub a što ne, ima i strana kojoj je pun kufer ''Našeg Hajduka'' i žele ga srušiti... I kad se to sve skupa zbroji, stvori se jedna lijepa hrpa negativne energije. Nije da kukam, ja živim u ovom gradu, kad sam bio tu prije 6-7 godina isto mi nije bilo tako, ali bila je pozitiva, sad je to puno... Možda ja ne vidim dobro, ali puno je stvari koje truju atmosferu oko kluba. Ja razumijem da dio vas koji vole Hajduka i žele mu dobro da su kritični, to je normalno.... ali mi znamo jako dobro razlučiti dobre namjere i one druge. Prihvaćamo dobronamjerne kritike, ono što je 'bona fide', u dobroj vjeri, ali ima ih koji nisu 'u dobroj vjeri', a nisu masoni... Neke stvari su preočite i prejasne, ali mi smo prejaki... Čak i oni koji površno prate Hajduka to ne vide. Znam da je ljudima puna kapa, stalno nešto čekaj, imaj strpljenja, pa onda ima i interesa, pa 'ajmo ovo - ono, skupi se lijepa hrpica negative. Ljudi moji, mi smo došli, zgazili smo sve na pripremama, dobili prve dvije utakmice, da nije bilo crvenog kartona dobili bi i u Koprivnici, pa danas... Eto, toliko od mene, ako netko želi prokomentirati i kazati mi da nisam u pravu, ja sam tu... - zaključio je Tudor.

Prije njega na pressici je bio Sergej Jakirović, koji je bio razočaran reakcijom svoje momčadi.

- Čestitke Hajduku, nadigrali su nas, bili su bolji, iako vjerujem da mi nikad bolje nismo izgledali na Poljudu nego danas do prvoga gola. Ali kad primite tri gola iz vlastitih pogrešaka pa te još domaćin iskontrira... Ništa što smo pokušavali s klupe nije nam polazilo za rukom.

Bojite li se otkaza nakon ovakve katastrofe?

- To je u trenerskom poslu uvijek u zraku, ali mi radimo dobar posao već godinu i pol dana i bolje je jednom izgubiti 6-0, nego šest puta po 1-0. Mi ne zabijamo i to mi je sada jedina opsesija.

Kakav je na vas dojam ostavio Hajduk?

- Pokušavaju igrati pressing, nekad im to prođe, nekad ne, ali nakon ovoga danas što reći nego da su zasluženo slavili.

Je li vam Europa i dalje imperativ?

- Nije nam Europa imperativ, voljeli bismo biti peti, ali sad je to puno teže... Igramo protiv momčadi koje su ispod nas, možemo uzeti bodove, ali možemo mi planirati što želimo, treba uzeti bodove...

Jesu li vaše igrače možda poremetile odluke VAR -a?

- Možemo analizirati što je sve utjecalo na nas, ali nogomet se igra 90 minuta, moraš se konsolidirati bez obzira što se dogodi...