Dobio je poziv u reprezentaciju, ali ne želi igrati na SP-u: 'Što se mene tiče, ovdje priča završava'

Nogometni svijet Tunisa potresa nesvakidašnji skandal samo nekoliko tjedana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine. U središtu drame je talentirani napadač Karlsruhea, Louey Ben Farhat (19), koji je izostavljen s konačnog popisa putnika za Mundijal nakon bizarne intervencije njegova oca. Umjesto da slavi poziv u reprezentaciju, mladić se našao usred kontroverze koja je šokirala tamošnju javnost i razbjesnila nacionalnog izbornika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 11:48 Michael Owen: Francuzi osvajaju SP, Englezi ne igraju dobro po vrućini | Video: Ivan Hruškovec/24sata

'Bio sam šokiran, to je manjak poštovanja'

Priča je isplivala na površinu tijekom konferencije za medije na kojoj je izbornik Tunisa, Sabri Lamouchi, objavljivao imena igrača na koje računa za natjecanje u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ime Loueyja Ben Farhata, koji je nedavno debitirao za 'Orlove Kartage', očekivalo se na popisu. No, Lamouchi je pred okupljenim novinarima otkrio nevjerojatan slijed događaja.

​- Jutros me nazvao otac Loueyja Ben Farhata. Rekao mi je da je prerano da ga se pozove i odbio je. Bio sam šokiran.

Lamouchi, bivši francuski reprezentativac, tu nije stao. Pojasnio je kako je odmah pokušao stupiti u kontakt sa samim igračem kako bi razjasnio situaciju, vjerujući da se možda radi o nesporazumu. Međutim, naišao je na zid šutnje.

​- Nazvao sam Loueyja, nije se javio. Ponovno sam nazvao njegovog oca, ni on se više nije javio. To je manjak poštovanja! Što se mene tiče, ta je priča završena - poručio je vidno ljutiti izbornik.

Foto: R4088 Alexander Neis

Ovakav pristup obitelji Ben Farhat protumačen je kao nepoštivanje izbornika i nacionalnog dresa. Odluka da otac, umjesto samog igrača, komunicira odbijenicu i potom izbjegava daljnje pozive, ostavila je gorak okus i otvorila brojna pitanja o profesionalizmu i odnosu prema reprezentaciji.

Transfer u Bundesligu važniji od Svjetskog prvenstva?

Dok se tuniska javnost pita što je pravi razlog ovakvog poteza, brojni mediji u zemlji, kako navodi portal Foot Africa, špekuliraju da iza svega stoji strah od mogućeg neuspjeha na Mundijalu. Naime, Ben Farhat je nakon sjajne polusezone u 2. Bundesligi privukao pažnju nekoliko klubova iz elitnog ranga njemačkog nogometa. Njegov menadžerski tim i obitelj navodno strahuju da bi eventualne slabe partije na najvećoj svjetskoj pozornici mogle ugroziti potencijalni transfer karijere i smanjiti mu tržišnu cijenu.

Foto: Uwe Anspach/DPA

Čini se da su procijenili kako je rizik od podbačaja veći od potencijalne koristi i slave koju donosi nastup na Svjetskom prvenstvu, što je odluka koja je izazvala bijes navijača. Mnogi smatraju da je prilika za predstavljanje svoje zemlje na Mundijalu čast koja se ne bi smjela odbijati zbog klupskih kalkulacija.

Tko je zapravo Louey Ben Farhat?

Riječ je o napadaču rođenom u Njemačkoj, koji posjeduje i njemačko i tunisko državljanstvo. Nakon što je propustio prvi dio sezone zbog ozljede, eksplodirao je u proljetnom dijelu prvenstva, takozvanom Rückrunde, i postao jedan od ključnih igrača Karlsruhea. Njegov strelovit uspon donio mu je i poziv u reprezentaciju Tunisa za koju je debitirao u ožujku ove godine u prijateljskim susretima protiv Haitija i Kanade.

Upravo zato, njegovo se ime s pravom očekivalo na popisu za SP, a odbijenica je odjeknula još jače. Tunis će se u grupnoj fazi natjecanja suočiti sa Švedskom, Japanom i Nizozemskom, a sada je jasno da će to morati učiniti bez jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača.

*uz korištenje AI-ja.