Dobra vijest za Hajduk! Stožerni stoper može igrati u Albaniji...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zvonimir Šarlija je u utakmici protiv Dinamo Cityja zaradio drugi akumulirani žuti karton, ali novo pravilo Uefe kaže da za suspenziju igrač mora dobiti tri žuta kartona. Također, ako prođu dalje, jedan mu se briše

Zvonimir Šarlija nezamjenjiv je u obrani splitskog Hajduka ove sezone. Prodaja Filipa Uremovića i Dominika Prpića, odlazak Josipa Eleza, a sada i ozbiljnija ozljeda mladog Marina Skelina (pauzirat će najmanje četiri mjeseca), dodatno je zacementirala Šarliju u prvih 11 te bi njegovim odsustvom u Europi Hajduk bio u problemima. U pobjedi "bilih" nad Dinamo Cityjem (2-1)  zaradio je drugi akumulirani žuti karton, jer je jedan dobio i protiv Zire u prvoj utakmici, te se postavljalo pitanje hoće li moći igrati uzvrat.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dobra vijest za sve navijače Hajduka je da će moći igrati. Uefa je promijenila pravilo te u utakmicama kvalifikacija za europska natjecanja igrač pauzira utakmicu tek nakon tri akumulirana žuta kartona. Također, ako Hajduk prođe Albance i dođe do doigravanja, Šarliji se briše jedan žuti karton što je izvrsna vijest za Gonzala Garciju koji bi bio na velikim mukama da nema Šarlije.

Uefa je od sezone 2025/26 uvela pravilo da se igračima nakon dva odigrana kola Uefinih klupskih natjecanja igračima smanjuje broj žutih kartona za jedan, osim ako već nisu uzrokovali suspendiranje igrača. Hajduk će tako u punom sastavu na uzvrat gdje će loviti potvrdu pobjede u prvoj utakmici i ulazak u doigravanje za Konferencijsku ligu.

OSTALO

