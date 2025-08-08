Dobra vijest za Hajduk! Stožerni stoper može igrati u Albaniji...

Zvonimir Šarlija nezamjenjiv je u obrani splitskog Hajduka ove sezone. Prodaja Filipa Uremovića i Dominika Prpića, odlazak Josipa Eleza, a sada i ozbiljnija ozljeda mladog Marina Skelina (pauzirat će najmanje četiri mjeseca), dodatno je zacementirala Šarliju u prvih 11 te bi njegovim odsustvom u Europi Hajduk bio u problemima. U pobjedi "bilih" nad Dinamo Cityjem (2-1) zaradio je drugi akumulirani žuti karton, jer je jedan dobio i protiv Zire u prvoj utakmici, te se postavljalo pitanje hoće li moći igrati uzvrat.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dobra vijest za sve navijače Hajduka je da će moći igrati. Uefa je promijenila pravilo te u utakmicama kvalifikacija za europska natjecanja igrač pauzira utakmicu tek nakon tri akumulirana žuta kartona. Također, ako Hajduk prođe Albance i dođe do doigravanja, Šarliji se briše jedan žuti karton što je izvrsna vijest za Gonzala Garciju koji bi bio na velikim mukama da nema Šarlije.

Uefa je od sezone 2025/26 uvela pravilo da se igračima nakon dva odigrana kola Uefinih klupskih natjecanja igračima smanjuje broj žutih kartona za jedan, osim ako već nisu uzrokovali suspendiranje igrača. Hajduk će tako u punom sastavu na uzvrat gdje će loviti potvrdu pobjede u prvoj utakmici i ulazak u doigravanje za Konferencijsku ligu.