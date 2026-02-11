Dobre vijesti. Snowboarderica iz Kine nije se teže ozlijedila...

Kineska snowboarderica Liu Jiayu (33) koja je pala tijekom nastupa u kvalifikacijama discipline halfpipe na Zimskim olimpijskim igrama u Livignu nije teže stradala, objavila je kineska agencija Xinhua.

Njezin pad je obilježio kvalifikacije u snowboard halfpipeu. Liu je na posljednjem skoku izgubila ravnotežu i pala nakon čega je ostala nepomično ležati na snijegu. Natjecanje je prekinuto na 15-ak minuta dok je medicinsko osoblje pružalo prvu pomoć, a potom je na nosilima prevezena u medicinski centar. Srećom, vijesti su ohrabrujuće.

"Hvala svima na brizi. Obavila sam bolničke preglede i nema većih problema, sve je dobro," poručila je Kineskinja.

Xinhua je nešto ranije objavila kako je Liu bila pri svijesti nakon pada dodavši kako rezultati snimanja ne pokazuju abnormalnosti u kralježnici.

"Voditelj kineskog snowboard tima, koji ju je pratio u bolnicu, rekao je da rezultati snimanja ne pokazuju abnormalnosti u kralježnici. Sportašica je i dalje pri svijesti i primila je liječenje zbog ozljede glave," navodi se.

Liu Jiayu je osvajačica srebrne medalje u toj disciplini u PyeongChangu 2018. godine, te bivša svjetska prvakinja iz 2009. Ovo su njezine četvrte ZOI.