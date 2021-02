Hrvatski tenisač Ivan Dodig s partnerom Slovakom Filipom Polašekom pomeo je Joea Salisburyja iz Velike Britanije i Amerikanca Rajeeva Rama s uvjerljivih 6:3, 6:4 te za samo sat vremena i 43 minute stigao do velikog naslova u konkurenciji parova na Australian Openu.

Dodig je tako po drugi put osvojio Grand slam naslov, jedini do sada je onaj iz 2015. kada je s Marcelom Melom osvojio Roland-Garros pobjedom protiv braće Boba i Mikea Bryana. Bio mu je to i zadnji nastup u finalu, sve do sada.

Uz to 36-godišnji Međugorac ima i tri trofeja iz mješovitih parova s Tajvankom Latishom Chan s kojom je dvaput osvojio Roland Garros (2018. i 2019.) te jednom Wimbledon (2019.). Filip Polašek je postao tek drugi Slovak s Grand Slam naslovom, a prije njega je to uspjelo samo tenisačici Danieli Hantuchovoj u mješovitim parovima.

Dodig i Polašek su doista odigrali sjajno finale ne dopustivši Ramu i Salisburyju da dođu do prilike za 'break', dok su ih s druge strane stvarali kao na tekućoj traci. Iskoristili su dvije od čak 15 prilika, po jednu u svakom setu.

U prvom setu su slomili Salisburyjev servis u osmom gemu, da bi do odlučujućeg 'breaka' u drugom setu stigli u sedmom gemu, ponovno na servis Britanca, kad je ne treću priliku Ivan Dodig na reternu poslao neobranjivu forhend paralelu.

Hrvatsko-slovački par je u osmom gemu propustio prvu meč-loptu na servis Rajeeva Rama, ali je u sljedećem Polašek uvjerljivo odservirao za najveći trijumf u karijeri.

Koliko su dobro igrali Dodig i Polašek najbolje oslikava izjava njihovog suparnika Joea Salisburyja.

- Mislim da je ovo bilo najbolje odigran meč u finalu ikada - poručio je Britanac nakon što je primio utješnu nagradu.

Dodig i Polašek su pobjednički trofej dobili iz ruku jednog od posljednjih velikana australskog tenisa Patricka Raftera, a za trijumf u Melbourne Parku zaradili su kao par 600.000 australskih dolara, što je oko 3,75 milijuna kuna.

Ivan Dodig je postao četvrti Hrvat koji je u Melbourne Parku osvojio Grand Slam naslov u seniorskoj konkurenciji. Mirjana Lučić Baroni je 1998. osvojila naslov u ženskim parovima s Martinom Hingis, Mate Pavić je 2018. bio pobjednik u dvije konkurencije, muškim parovima s Austrijancem Oliverom Marachom, a u mješovitim parovima s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, dok je Nikola Mektić prošle godine slavio u mješovitom paru s Čehinjom Barborom Krejčikovom.