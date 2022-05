Dodig ozlijedio sam sebe, pa prošao u drugo kolo parova

Nakon pobjeda Nikole Mektića i Mate Pavića, pozitivan niz za Hrvatsku u muškoj konkurenciji parova na Roland Garrosu nastavio je i Ivan Dodig. On je u prvom kolu u derbiju dana s Amerikancem Austinom Krajicekom slavio protiv osmih nositelja Južnoafrikanca Johna Peersa i Slovaka Filipa Polašeka 6-4 i 7-6 (2).



Otvaranje meča bilo je pomalo nezanimljivo. U prva dva gema izmjene su bile vrlo kratke sa samo jednim izgubljenim poenom servera (Dodig). Uglavnom su se bazirale na kombinaciji servis-volej što je prolazilo kod oba para. Potom se meč rasplamsao, na 1-1 južnoafričko-slovački par se morao suočiti i s 40-40 što je i izvukao, no na 3-3 jedinu break-loptu u prvom setu izborili su Dodig i Krajicek te su ju iskoristili, a prednost su zadržali do kraja seta za 6-4.

U drugom setu najduži gem meča je bio na Dodigovom servisu kod 1-0 kada je odigrano čak pet "deuceova", Dodig je spasio i dvije break-lopte, a onda je došao peti gem. Polasek je pokazao da nije njegov dan. U prvom poenu se bacio za lopticom nakon silovitog Dodigovog reterna pritom zadržavši reket u ruci i riskiravši ozljedu, da bi napravio još dvije velike greške koje su ih koštale breaka. Odmah u idućem gemu naš tenisač s nekoliko loših poteza daje protivničkom paru 15-40 i dvije break-šanse koje je sjajnim servisima uspio "iščupati" i s četiri poena u nizu uspio potvrditi break za 4-2. Na 4-3 Polasek krivo procjenjuje lopticu nakon čega poen odlazi hrvatsko-američkom paru.

No, tu nije kraj drami u drugom setu. Dodig na 5-4 servira za meč i u prvom poenu nakon izmjene nekoliko voleja slučajno sam sebe pogađa reketom posred desnog oka i prisilno traži medicinski timeout. Nakon nekoliko minuta vratio se na teren, no nažalost, udarac je ostavio traga na njemu i posljedica je bila break za 5-5 i povratak južnoafričko-slovačkog para u igru. Osvijestio se, međutim, do tie-breaka se vidjelo da to nije onaj "stari" Dodig iz prvih 19 gemova i bilo je jasno da o Krajiceku ovisi hoće li drugi set ići u 13. igru ili bez nje Peers i Polasek izjednačavaju na 1-1, ali ne. Eto tie-breaka. U njemu je Ivan čak i zakucao as za 3-0, a idući poen zabio fenomenalni retern-winner za 4-0. Do kraja su Dodig i Krajicek rutinski odradili posao i prošli u drugo kolo.



Četvrti hrvatski predstavnik Franko Škugor svoj meč odigrat će sutra. U paru s Ukrajincem Denisom Molčanovim obračunat će se protiv domaćeg para Bonzi/Rinderknech.

