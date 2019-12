Dođite na utakmicu, dobit ćete pite i kapice Djeda Božićnjaka

Engleskoj ligi na rasporedu je 17. kolo, a u subotu je na rasporedu utakmica Leicestera i Norwicha. Leicester je i ove godine jaka prijetnja i velik favorit za prvo mjesto, barem u trenutnom poretku, a isto tako velik favorit protiv gostiju.

Igrači Brendana Rodgersa tako nemaju veliku prepreku da se zadrže blizu vrha budući da je Norwich u "donjem domu" tablice, a u tome bi ih mogao podržati velik broj gledatelja s obzirom na to što im nude domaćini.

Naime, svaki posjetitelj utakmice dobit će komad tradicionalne engleske voćne pite Mincepie, kao i kapu Djeda Božićnjaka u klupskim bojama.

#lcfc supporters attending #LeiNor on Saturday will receive a free mince pie and Santa hat! 🥧🎅